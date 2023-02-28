屯門NOVO LAND第2B期周六首輪銷售全數盡推352伙

他續指，首輪發售單位折實平均呎價13,616港元，定價可謂「無敵性價比，住得更健康」。而政府下調首置印花稅，項目即將發售單位全數即時受惠。他認為，本港全面復常，經濟復甦，帶動樓市氣氛，一手及二手市況活躍，樓價指數急速彈升，市況向好。

新地代理總經理陳漢麟指，該盤截至周一(27日)晚上，已接獲逾7,000張入票，暫超額認購逾18倍，將於周四(3月2日)晚上8時截票。發售當日銷售安排方面，會分A組及B組揀樓。A組設84伙，並劃為A1，A2及A3組，最優先的A1組可購買1至4伙，當中必須包括1伙三房單位。其次的A2組，必須購買2至4伙。A組剩餘單位納入A3組別。

至於，B組則可購1至4伙，惟只可包括1伙一房戶，以讓更多客人有機會購入一房戶。對於周三(3月1日)即將解除的口罩令，他指，首輪發售當日，售樓處職員會繼續戴口罩，但歡迎所有買家及代理不戴口罩進入售樓處。