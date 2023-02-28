恒生優越私人理財設宴博愛堂　讓客戶體驗無限優越

該行不同領域的財富管理專家團隊會夥同專屬資深客戶服務經理、優越私人理財中心以及超過20間指定分行的專屬理財櫃位一起致力提升服務級別，提供更多專屬服務，為客戶提供全方位財富管理服務，並制定專屬投資策略。未來將陸續推出更多適合「專業投資者」的投資方案和產品，助客戶更完善規劃財富管理策略。

優越私人理財的客戶亦是有所追求的品味一族，因此，該行除了定期邀請星級專家為客戶主講財富管理講座，提供專業市場分析外，亦會舉辦以生活品味為主題的尊貴禮遇活動，務使客戶坐享豐盛人生。該行今年會於博愛堂舉行以「Boundless Experience At Penthouse體驗無限優越」為主題的晚宴，與客戶一同體驗生活品味，感受珍貴獨特的客戶體會，從中得到共鳴及啟發。

超過160名優越私人理財客戶昨日(27日)獲邀親臨恒生總行頂層的博愛堂，出席首場盛宴。晚宴邀請多位星級財富管理嘉賓，包括恒生銀行財富管理首席投資總監梁君馡、星級股評人胡孟青、恒生投資管理首席投資產品專員危月瑩及香港投資基金公會前主席李錦榮，從不同的角度剖析今年投資環境，同時分享值得留意的投資機會。

盛宴上的佳餚更由恒生博愛堂聯乘香港JW萬豪酒店旗下米芝蓮一星中菜廳萬豪金殿共同炮製，當中包括得獎菜式燕窩水晶魚皇，讓賓客們在杯觥交錯中度過一個歡樂的夜晚。

全晚的高潮為剛獲邀為恒生財富管理廣告代言人及廣告配樂創作的著名音樂總監趙增熹，與著名歌手譚芷昀Celine合作表演多首全新編寫的金曲，為該行90周年助興。著名音樂總監趙增熹亦於台上分享他如何為退休生活及子女傳承作好準備。

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