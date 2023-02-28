又一村花園三房連車位售3130萬　1年內跌價22%

儘管樓價回升，但仍較高位累跌不少，九龍塘又一村花園套三房單位，以3,130萬元連車位易手，對上一宗於去年2月錄得的同類型單位買賣，明顯跌價約22%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角康澤花園D座中層1室，實用面積約590方呎，套三房間隔，望樓景，最終成交價930萬元，呎價約15,763元，單位去年10月原先叫價達1,048萬元，累計減價118萬元，累積減幅約11%。

●中原李百達表示，鰂魚涌太古城金楓閣高層A室，實用面積約1,114方呎，原則套三房及工人房間隔，望海景，有裝修，早前以2,500萬元放盤，最終以2,180萬元易手，呎價約19,569元，新買家屬於用家。

●中原莊劍嵐表示，鰂魚涌太古城恆星閣中層H室，實用面積約748方呎，套三房間隔，望市景，於2020年5月以1,800萬元放盤，期後因應市況多次調低叫價，最終獲區內用家以1,400萬元承接，呎價約18,717元。

●香港置業張國炳指，西灣河逸濤灣春瑤軒中層E室，實用面積約709方呎，套三房間隔，望鯉魚門海景，原業主以約1,850萬元放盤約5個月後，獲區內客洽詢，雙方議價後減價50萬元，以約1,800萬元易手，呎價約25,388元。

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九龍區

●中原王子健透露，紅磡黃埔花園2月全月錄得34宗買賣，屋苑11期4座低層C室，實用面積約639方呎，套三房間隔，最新以918萬元成交，呎價約14,366元，原業主於2016年7月以755萬元購入，帳面獲利163萬元，單位約6年半升值約22%。

●中原余社朝指，九龍塘又一村花園B8座高層B室，實用面積約1,516方呎，套三房間隔，另設工人套房，以3,130萬元連車位易手，呎價約20,646元，新買家為外區客，對上同類型單位成交要追溯至去年2月，連車位以3,980萬元沽出，樓價相差約22%。

●中原許永生表示，長沙灣一號．西九龍1座高層A室，實用面積約877方呎，套三房間隔，另設儲物房，最初開價1,520萬元，最新減至1,390萬元成交，呎價約15,849元，新買家為換樓客。

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新界區

●美聯尹皓霆指，將軍澳峻瀅3座低層B室，實用面積約498方呎，兩房間隔，望山景，在零議價情況下，獲上車客以650萬元承接，呎價約13,052元，原業主於2012年8月以373.6萬元購入，持貨超過10年帳面獲利276.4萬元，單位升值約74%。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋英明苑E座低層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，望山景，去年11月未補價第二市場叫價510萬元，累計減價60萬元，減幅約11%，呎價約11,222元。

●中原關偉豪稱，將軍澳居屋裕明苑B座中低層16室，實用面積約546方呎，兩房間隔，已補價自由市場最初開價570萬元，自由市場以550萬元易手，呎價約10,073元，新買家為同區分支家庭。

●利嘉閣蔡庭勇指，將軍澳都會駅3座中層C室，實用面積約629方呎，套三房間隔，同區換樓客熟悉區內各屋苑環境，受通關效應帶動，加速換樓決定，睇樓後決定落票洽購，上年9月放盤，累減116.2萬元，以863.8萬元成交，呎價約13,733元。

●美聯黃少明表示，將軍澳新都城3期2座連平台單位，實用面積約626方呎，平台面積約121方呎，去年4月放盤叫價約950萬元，累減至785萬元易手，呎價約12,540元。原業主於2009年1月以268萬元入市，現轉售帳面獲利約517萬元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山嘉華星濤灣1座高層D室，實用面積約466方呎，兩房間隔，享海景，單位放盤5個月，獲買家零議價下以810萬元承接，呎價約17,382元。

●中原陳廸豪指，沙田及大圍區2月錄約175宗成交，沙田第一城21座高層A室，實用面積約451方呎，三房間隔，2月初放盤叫價680萬元，2月25日再反價至700萬元，見有客再次反價至710萬元，終以714萬元易手，呎價約15,831元。

●世紀21奇豐李仕明表示，沙田溱岸8號2座高層A室，實用面積約1,382方呎，四房間隔，望河景，叫價3,100萬元，累減82萬元至3,018萬元沽出，減幅約2.6%，呎價約21,838元，原業主於2013年10月以2,442萬元購入，逾9年帳面獲利576萬元。

●世紀21奇豐楊麗娟指，房協沙田綠怡雅苑1座高層B室，實用面積約510方呎，兩房間隔，望山景，放盤9個月，未補價第二市場叫價638萬元，以575萬元成交，減幅約10%，呎價約11,275元。

●美聯楊浩然稱，沙田富豪花園A座高層C室，實用面積919方呎，三房間隔，業主原開價1,150萬元，減價92萬元，以1,058萬元成交，呎價約11,513元。原業主於2009年以420.8萬元購入物業，持貨逾13年帳面獲利637.2萬元，物業升值逾1.5倍。

●利嘉閣陳庭豐稱，元朗YOHO Town第9座中層G室，實用面積約460方呎，兩房間隔，望山景及市景，早前叫價約690萬元將單位放售，最新獲買家洽購，原業主見市況向好，決定不提供議價空間，最終以叫價690萬元零議價易手，呎價約15,000元。

●美聯馮根明表示，元朗映御1座低層H室，實用面積約375方呎，一房間隔，新買家為區外上車客，原先業主開價510萬元，雙方議價8萬元，最終以502萬元成交，呎價約13,387元，原業主於2016年以約376.3萬元購入，持貨逾6年帳面獲利125.7萬元。

●美聯吳洪剛稱，荃灣柏傲灣2A座低層E室，實用面積約348方呎，開放式戶型，原開價750萬元，議價後以705萬元成交，呎價約20,259元。原業主於2017年以530萬元購入物業，持貨逾5年帳面獲利175萬元，期內物業升值33%。

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