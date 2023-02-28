外媒：幣安涉挪用138億抵押品　或再招致監管風暴

外媒爆料指，全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)涉嫌於去年8至12月期間，在客戶不知情的情況下，轉移了17.8億美元(約138億港元)的Binance-Peg USDC背後抵押的USDC，當時正值其同業FTX崩盤令幣圈風聲鶴唳，不排除此舉是應付當時的流動性緊絀問題。

其實，幣安的運作被指存在問題已非首次。BUSD曾在2021至2022年期間，因「背後的儲備系統出現瑕疵」，導致BSC(現稱BNB Chain)鏈上的Binance-Peg BUSD超發10億美元。如今，BNB鏈上錨定(Binance-Peg)的相關穩定幣，再被揭涉挪用Binance-Peg USDC抵押品問題。

《Forbes》雜誌報道，該批轉出的抵押物是屬於持有B-peg USDC代幣的客戶。幣安向高頻交易公司Cumberland發送了11億美元的客戶資金，而Cumberland可能已將抵押品轉換爲幣安美元(BUSD)。此外，Cumberland不是唯一一家收到這筆錢的公司。Amber Group、現已破產的Alameda Research和Tron等公司都獲得了當中的數百萬美元。

策略長稱轉移屬「正常交易」

對此，幣安策略長Patrick Hillmann表示，數十億資產在錢包之前的轉移是「交易的正常業務一部分」，強調並沒有混合使用客戶資金，說法顯然惹來爭議。宜留意事件會否引來美國監管當局的目光，或令幣圈再掀風暴。比特幣周二曾報每枚23,276.46美元，以太幣報1,620.2美元。