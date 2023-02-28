名創賺錢能力再拋離MUJI　長遠毛利率目標60%

其實名創上季也非一帆風順，事緣內地MINISO門店人流銳減約3成，拖累相關收入按年倒退25.8%至13.86億元人民幣(下同)。不過，海外業務收入按年增長37.51%至9.86億元的幫補下，整體收入按年僅倒退10.03%至24.94億元。

由於海外業務向來毛利較高，收入貢獻又升至近40%下，上季集團整體毛利率按年擴大8.85個百分點至39.97%，落後良品計劃的差距縮至5.69個百分點。連同一般及行政開支按年減少33.93%等，名創上季純利按年增長95.42%至3.59億元，純利率按年提升7.46個百分點，按季比較則相若。

新任首席財務官張靖京表示，上季毛利率按年擴大近9個百分點，海外收入貢獻提高僅佔其中5個百分點，其餘都是來自國內業務的品牌升級。

公司仍維持毛利率長遠升至60%的願景，預期今年毛利率會從去年的34.9%再升「低單位數」。他又稱，美國市場於上季節日消費旺季的盈利水平「非常好」。