MINISO擬今年開店最多800家　中美日韓設研發基地

不過，從上周揚言要在紐約時代廣場「插旗」可見，他頗着緊在海外攻城略地，預告今年海外MINISO門店淨增速度要提升到介乎350至450家，其中六成在亞洲和拉丁美洲，兩成多在北美，一成左右在歐洲，其餘在中東和北非。

他指，上季美國市場單店商品交易額(GMV)已是2019年疫情前的1.5倍，加拿大為1.1倍，拉美和亞洲分別回復至93%及66%，又對亞洲今年進一步復甦感到樂觀。

他現在強調要打造「品牌」，預告要在中國、美國、日本和南韓各置一個產品研發基地，並會增強全球市場研究和供應鏈管理，以更好的觸覺把產品及時且精準送到消費者眼前。

不過，這與「去日本化」應該沒有衝突，葉國富重申名創發起一個「中國文化創新全球發展計劃」，擴張海外之際不忘「發力」中國文化。

跟MUJI產品幾乎不見品牌相反，MINISO產品重視「聯乘」，預告今年會與更多IP(知識產權，如卡通)公司合作。