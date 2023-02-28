港鐵與政府就東涌綫延綫項目簽訂協議　料造價245億

據公告，港鐵義務包括自行或促使他人進行東涌綫延綫工程及機鐵掉頭隧道延展段工程，並須使東涌綫延綫工程及機鐵掉頭隧道延展段工程投入運作，以及營運及維修東涌綫延綫工程及機鐵掉頭隧道延展段工程。東涌綫延綫工程及機鐵掉頭隧道延展段工程的設計、建造、竣工、測試、調試、營運前籌備工作、營運及維修相關工作須以反映《港鐵條例》、營運協議及東涌綫延綫項目協議規定的公司責任及職責的方式，以及根據適用的法律及規例進行。

另外，港鐵須自行全數支付東涌綫延綫造價及機鐵掉頭隧道延展段造價，並須承擔因東涌綫延綫項目而產生的所有土地徵用費用，預期東涌綫延綫造價及機鐵掉頭隧道延展段造價將於大約未來10年產生，並以擬建物業發展項目的財務貢獻，以及其內部資源為該等費用提供資金。按照2020年12月的價格，東涌綫延綫及機鐵掉頭隧道延展段造價，預計分別為195億元及50億元。

不管如何，港鐵須盡合理的努力完成東涌綫延綫項目，使東涌綫延綫車站及機鐵掉頭隧道延展段各自能夠在預定開始營運日期開始商業營運。公司預期於2023年動工建造東涌綫延綫項目，以使東涌綫延綫車站於2029年12月前開始商業營運及機鐵掉頭隧道延展段於2032年年底前投入營運。

倘東涌綫延綫車站或機鐵掉頭隧道延展段於各自的預定開始營運日期之後開始商業營運，港鐵須從地鐵賺取的收入中撥出若干金額，以為地鐵的網絡改善工程提供資金。

公司亦應就東涌綫延綫工程及機鐵掉頭隧道延展段工程的建造和營運，進行及完成任何必要的環境影響評估，有關評估將提交予環境保護署署長，並須自費實行該環境影響評估及政府將簽發的環境許可證中指明的措施。

另外，機鐵掉頭隧道延展段已被納入機場鐵路項目協議的工程範圍。鑑於根據機場鐵路項目協議，港鐵須承擔和支付機鐵掉頭隧道延展段造價的全部金額，而有關公司須就機鐵掉頭隧道延展段造價獲得的任何政府資助，已於機場鐵路項目協議中獲充分處理，因此，機鐵掉頭隧道延展段造價並未包括在公司估算的東涌綫延綫項目的資金差額內。

政府的主要義務則包括「盡合理的努力」向港鐵提供履行其在東涌綫延綫項目協議下的義務而合理要求的任何資料或非財務性質的協助；盡合理的努力向公司提供及時實行東涌綫延綫項目所需的土地；向公司授予政府持有或取得營運及維修東涌綫延綫及機鐵掉頭隧道延展段所需的所有土地的所有權；准許公司分租或放棄對東涌綫延綫車站(包括車站天橋)的管有權或於東涌綫延綫車站(包括車站天橋)進行貿易或活動；以及准許公司於東涌綫延綫擬議發展用地進行物業發展項目，從而填補東涌綫延綫項目的資金差額。