新盤暢旺利好巨宅銷售　周二至少5宗大額成交

利好消息刺激新盤交投，成交量再進一步上升，連帶大額成交亦湧現。周二(28日)錄得逾27宗新盤成交，當中至少5宗屬5,000萬元以上的大額成交，5宗個案總成交金額已達4.1億元。

●屯門兆康NOVO LAND第2B期周六發售352伙

新地代理總經理陳漢麟指，該盤截至周一(27日)晚上，已接獲逾7,000張入票，暫超額認購逾18倍，將於周四(3月2日)晚上8時截票。發售當日銷售安排方面，會分A組及B組揀樓。A組設84伙，並劃為A1，A2及A3組，最優先的A1組可購買1至4伙，當中必須包括1伙三房單位。其次的A2組，必須購買2至4伙。A組剩餘單位納入A3組別。

●跑馬地THE ASTER連裝修現樓單位曝光

該公司發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪指，項目會按市況考慮再加推。至於，樓盤最新曝光的連裝修示範單位包括21樓D室，實用面積698方呎，兩房間隔。

●啟德嘉峯匯洋房逾1.3億元沽 做價創區內新高

●何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS三房8,638萬元沽

●何文田天鑄第2期四房7,753萬元招標沽

●啟德維港1號四房大宅售6,320萬元

●筲箕灣香島複式戶售5,800萬元

特色單位備受追捧，南豐集團旗下樓齡逾5年半的筲箕灣香島，周二(28日)錄得近兩年來首宗一手成交。該盤的第1座31樓A室頂層複式戶，屬實用面積1,813方呎的四房單位，單位下層設客廳、飯廳，而客庭廳對出的平台配備按摩浴缸，上層為睡房區，再拾級而上為654方呎的天台，該單位連同兩個車位以5,800萬元成交，呎價約31,991元。

●西南九龍維港滙兩房1,515萬元沽創兩房戶新高

●長沙灣睿峰單日再沽兩伙 涉1,649萬元

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周三(28日)再錄得兩宗成交，單日套現1,649.1萬元。而2月亦已累沽出32伙，吸金逾3.1億元。據項目成交紀錄冊顯示，最新沽出單位包括西翼的35樓A室，實用面積446方呎，兩房間隔，成交價為1,085.7萬元，呎價約24,343元。

●將軍澳海茵莊園再添4宗成交 2月累沽80伙

●元朗雨後上載樓書 示範單位預明日曝光

項目提供的戶型由開放式至三房間隔，實用面積由252至909方呎，並以一房為主打。由樓書可見，該盤的標準樓層每層有17伙，提供3部升降機。項目預計關鍵日期為今年12月31日。