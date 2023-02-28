新盤暢旺利好巨宅銷售 周二至少5宗大額成交
2023年02月28日 22:01
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利好消息刺激新盤交投，成交量再進一步上升，連帶大額成交亦湧現。周二(28日)錄得逾27宗新盤成交，當中至少5宗屬5,000萬元以上的大額成交，5宗個案總成交金額已達4.1億元。
●屯門兆康NOVO LAND第2B期周六發售352伙
新鴻基地產(00016)屯門兆康NOVO LAND第2B期，周二(28日)公布首輪銷售安排。新地副董事總經理雷霆表示，該盤落實周六(3月4日)首輪發售352伙，全數盡推首3張價單所有單位。
新地代理總經理陳漢麟指，該盤截至周一(27日)晚上，已接獲逾7,000張入票，暫超額認購逾18倍，將於周四(3月2日)晚上8時截票。發售當日銷售安排方面，會分A組及B組揀樓。A組設84伙，並劃為A1，A2及A3組，最優先的A1組可購買1至4伙，當中必須包括1伙三房單位。其次的A2組，必須購買2至4伙。A組剩餘單位納入A3組別。
●跑馬地THE ASTER連裝修現樓單位曝光
嘉里建設(00683)旗下轉租為售的跑馬地THE ASTER，周二(28日)首度開放連裝修現樓示範單位予傳媒參觀。嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，該盤開售至今累沽21伙，吸金約4.1億元。
該公司發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪指，項目會按市況考慮再加推。至於，樓盤最新曝光的連裝修示範單位包括21樓D室，實用面積698方呎，兩房間隔。
●啟德嘉峯匯洋房逾1.3億元沽 做價創區內新高
嘉華國際(00173)旗下啟德嘉峯匯，周二(28日)以逾1.3億元售出一座洋房，成交價創啟德區新高。上述為項目的花園洋房5號，實用面積3,183方呎，設有四套房，備有可直達地庫停車位的私人升降機，設22方呎平台、470方呎花園及614方呎天台，連2個車位以1.3008億元沽出，呎價約40,867元。
●何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS三房8,638萬元沽
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS周二(28日)以近9,000萬港元沽出1伙三房戶。上述為2座9樓B室，實用面積1,868方呎，三房雙套間隔，成交價8,638萬元，呎價約46,242元。據悉，該盤自開放現樓後，加上通關效應旺勢持續，屢錄大額成交。
●何文田天鑄第2期四房7,753萬元招標沽
新鴻基地產(00016)旗下何文田天鑄第2期，周一(28日)透過招標售出第1座17樓B室，實用面積1,823方呎，四房間隔，成交價7,753.86萬元，呎價約42,534元。
●啟德維港1號四房大宅售6,320萬元
中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號，周二(28日)售出一伙特色戶。上述為迎海大宅的6樓A室，實用面積1,793方呎，屬四房三套連儲物室間隔，室內設有樓梯通往657方呎天台，以逾6,320萬成交，成交呎價約35,250元。
●筲箕灣香島複式戶售5,800萬元
特色單位備受追捧，南豐集團旗下樓齡逾5年半的筲箕灣香島，周二(28日)錄得近兩年來首宗一手成交。該盤的第1座31樓A室頂層複式戶，屬實用面積1,813方呎的四房單位，單位下層設客廳、飯廳，而客庭廳對出的平台配備按摩浴缸，上層為睡房區，再拾級而上為654方呎的天台，該單位連同兩個車位以5,800萬元成交，呎價約31,991元。
●西南九龍維港滙兩房1,515萬元沽創兩房戶新高
由信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙系列，周二(28日)連沽兩伙，共涉3,011.4萬元。其中，維港滙I 的2座29樓B室，為實用面積489方呎，兩房間隔，成交價為1,515.2萬元，呎價約30,985元，售價為該項目兩房戶新高。
●長沙灣睿峰單日再沽兩伙 涉1,649萬元
鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周三(28日)再錄得兩宗成交，單日套現1,649.1萬元。而2月亦已累沽出32伙，吸金逾3.1億元。據項目成交紀錄冊顯示，最新沽出單位包括西翼的35樓A室，實用面積446方呎，兩房間隔，成交價為1,085.7萬元，呎價約24,343元。
●將軍澳海茵莊園再添4宗成交 2月累沽80伙
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周二(28日)再錄4宗成交，共涉1908.9萬元。最新沽出的單位實用面積由203至300方呎，成交價由459.8萬至520.5萬元，呎價由17,350至22,980元。該盤月內累沽80伙，套現逾4.6億元。
●元朗雨後上載樓書 示範單位預明日曝光
星星地產(01560)旗下的元朗朗屏新盤雨後，周二(28日)上載樓書至一手住宅物業銷售資訊網。據樓書顯示，項目採單幢設計，為一座樓高23層的住宅大樓，提供335伙，最細特色戶由實用面積252方呎起。
項目提供的戶型由開放式至三房間隔，實用面積由252至909方呎，並以一房為主打。由樓書可見，該盤的標準樓層每層有17伙，提供3部升降機。項目預計關鍵日期為今年12月31日。