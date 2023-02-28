領展大學生獎學金首擴至香港所有大學　得主可獲2萬元

領展房地產投資信託基金的管理人領展資產管理有限公司(領展)宣布，向220名本地大學生頒發「領展大學生獎學金」(獎學金)，並已於2023年2月25日(上周六)舉行獎學金嘉許禮，是四年來首次以實體形式進行，讓學生分享獲獎的喜悅。

出席嘉許禮的嘉賓涵蓋全港11間大學的代表，包括香港中文大學校長段崇智、香港都會大學校長林群聲、香港浸會大學副校長(教與學)周偉立及其他大學的高層代表，還有來自政商界、教育界及社福界的評審團。典禮當日，約180位學生出席了由歷屆獎學金得主組成的「領展同學會」舉行的工作坊，以促進學生之間的交流和聯繫。此乃自獎學金成立以來最大規模的工作坊。

領展主席聶雅倫在典禮上表示，「我們相信年輕人是創造更好未來的關鍵。自2021年起，除了接受八間由大學教育資助委員會資助的院校學生申請外，領展大學生獎學金亦接受來自三間自資院校及透過非大學聯合招生辦法(聯招)修讀本港大學課程的學生申請。今年首次有來自所有11間合資格大學的得獎學生，我們很高興看到更多不同背景的得獎者加入『領展同學會』，共同分享知識、經驗和資源，促進年輕人向上流動。」

今年的220位獎學金得主，每人獲頒20,000元獎學金；他們來自不同的學科和背景，其中兩位香港中文大學的學生更連續四年獲頒獎學金。是次獎學金申請人數逾2,000人，創歷史新高。

「領展大學生獎學金」是領展旗艦慈善及社區參與項目「愛‧匯聚計劃」中，旨在培育青少年的重點項目，自2015年推出以來已授出1,380個獎學金，總金額達2,760萬元。