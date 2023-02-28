道指曾跌132點　名創績佳彈逾8%

美股周二早段偏軟，道指曾跌132點，報32,756點；標指跌12點，報3,970點；以科技股為主的納指曾跌31點，低見11,435點。

大型零售商Target公布，截至1月28日止第4財政季度收入按年增長1.28%至313.95億美元，主要由於推出折扣使客流量增加，惟銷售成本及經營開支的漲幅更大，拖累經營溢利跌44.67%至11.59億美元，純利倒退43.26%至8.76億美元。

不過，公司指引本財季經營溢利率4至5%，比上財季的3.69%略高，本財年經營溢利增長逾10億美元，每股純利7.75至8.75美元，中間值計升約37%，股價升3.11%，報172.01美元。

視像會議軟件公司Zoom第4財政季度業績勝市場預期，指引本財季非公認會計準則(non-GAAP)每股純利96至98美仙，高於市場預期，股價曾漲4.44%，報76.97美元。