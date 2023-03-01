東方日報B1：恒指2月冧9%　港股今年升幅近化灰

持續兩年零七個月的口罩令終被撤銷，但港股連升3個月後無以為繼，且今年升幅幾乎化灰。恒生指數2月累瀉2,056點或9.41%，百分比跌幅創41年同月最差，也是去年10月後單月最差。單計周二，大市亦「虎頭蛇尾」倒跌157點，連跌6個交易日，累挫1,101點或5.27%。

恒指在2月最後一個交易日早段曾升241點，高見20,185點，但午後沽壓再現，一度轉跌160點，低見19,783點，創1月3日以來新低，兩萬點關及250天牛熊線(現為19,962點)亦得而復失。MSCI指數季度調整生效令大市總成交額增至1,426億元，港股通相隔5日再錄淨流出32.15億元。

國企指數及科技指數2月跌勢更傷，國指全月跌843點或11.35%，周二收報6,581點，跌88點；科指收跌64點，報3,925點，全月大瀉617點或13.59%。

東亞銀行首席經濟師蔡永雄預期，現時每日有5萬至6萬名內地旅客來港，比率為2019年的35至40%，相信上半年將回升到60至70%，帶旺零售、旅遊及金融等，料本港經濟今年增長5%。不過，陸東對香港繼續扮演世界金融及貿易中樞的角色感到悲觀。