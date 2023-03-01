東方日報B1：恒指2月冧9% 港股今年升幅近化灰
2023年03月01日 00:02
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港股周二高開，惟最終倒跌收場。（中新社）
持續兩年零七個月的口罩令終被撤銷，但港股連升3個月後無以為繼，且今年升幅幾乎化灰。恒生指數2月累瀉2,056點或9.41%，百分比跌幅創41年同月最差，也是去年10月後單月最差。單計周二，大市亦「虎頭蛇尾」倒跌157點，連跌6個交易日，累挫1,101點或5.27%。
恒指在2月最後一個交易日早段曾升241點，高見20,185點，但午後沽壓再現，一度轉跌160點，低見19,783點，創1月3日以來新低，兩萬點關及250天牛熊線(現為19,962點)亦得而復失。MSCI指數季度調整生效令大市總成交額增至1,426億元，港股通相隔5日再錄淨流出32.15億元。
國企指數及科技指數2月跌勢更傷，國指全月跌843點或11.35%，周二收報6,581點，跌88點；科指收跌64點，報3,925點，全月大瀉617點或13.59%。
中資科網股續拖低大市，阿里巴巴(09988)旗下淘寶確定今年5大戰略，分別是直播、私域、內容化、本地零售和價格力，且更重視每日活躍用戶(DAU)增長多於商品交易總額（GMV）增長，惟股價跌3.24%，收報86.5元，屬今年收市低位。
車股亦繼續「開倒車」，吉利汽車(00175)的銀河全新中高端新能源系列被指抄襲，雖然集團回應指內容嚴重失實，將採取法律手段，股價仍跌至3個月低位，收市跌5.03%，報10.18元；比亞迪股份(01211)「騰勢D9 EV」周三起加價6,000元人民幣，股價亦下跌1.95%。
星級分析員陸東指出，部分本地發展商負債較高，地產股或出現明顯抽水潮，跑輸大市，但市道會較內地樂觀，亦認為本港零售業經已見底。內房方面，他指，中央希望「救買樓嗰個，而非起樓嗰個」，所以「內房最後生存下來的會是國企」，如中國海外(00688)、華潤置地(01109)和綠城中國(03900)。
現為特斯拉(Tesla)車主的陸東又明言，Tesla不會是電動車市場最終贏家，「見過寶馬、平治電動車，我覺得應該丟咗我架Tesla，始終Tesla唔係做開車，傳統車廠續航力都幾好。」他看好國策扶持的潔淨能源、電動車、大灣區及醫療保健板塊，點名中國石油(00857)和中國石油化工(00386)的天然氣和氫能業務能受惠。
東亞銀行首席經濟師蔡永雄預期，現時每日有5萬至6萬名內地旅客來港，比率為2019年的35至40%，相信上半年將回升到60至70%，帶旺零售、旅遊及金融等，料本港經濟今年增長5%。不過，陸東對香港繼續扮演世界金融及貿易中樞的角色感到悲觀。