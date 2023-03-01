陳樂怡：港股宜守呢個支持位...

美國1月PCE意外上行，鷹派預期升溫，市場聚焦3月聯儲局會議新一份點陣圖，關注當局將多大程度上調利率峰值指引。另一邊廂，中美關係反覆，市傳國企被要求停用四大會計師樓以維護數據安全，地緣政治因素拖累投資情緒。加上，內地初見好轉，惟復甦力度不大，市場對於兩會出台強力政策預期不大。恒指跌市成交增加，留意下行壓力，宜守19,600點。

板塊方面，中共中央、國務院印發數字中國建設整體布局規劃，要求促進數字經濟和實體經濟深度融合，以數字化驅動生產生活和治理方式變革。規劃提出加快5G網絡與千兆光網協同建設，深入推進IPv6規模部署和應用，推進移動物聯網全面發展，大力推進北斗規模應用等等。中資電訊股及數據中心續受國策支持，加上中美科技競爭持續，本土技術需加快發展。短期市況回調，大市欠缺主題，電訊股料續跑贏大市。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)