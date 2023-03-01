陳錦興：太平洋航運受惠內地經濟復常

太航核心業務為乾散貨運輸，包拾鐵礦石及煤炭等。去年業績符預期，基本溢利7.15億美元，為歷來最佳。雖然下半年純利為2.37億美元，表現倒退，但整體符合市場預期。業績亮點為末期息連特息派26港仙，全年每股派息仍增5.4%，派息比率提升至72%。

下半年貨運租金因通脹和利率上升導致全球增長放緩而受壓，另外中國經濟亦因建築活動減少及清零政策持續而進一步減慢，市場對此有準備，股價在去年也跌至低於2.0元水平，其後股價復甦，主要反映內地放寬防疫，經濟復常。

內地2月起，製造業全速復產，推動乾散貨運需求，澳洲鐵礦石、印尼煤炭等商品運輸起動，這是近期波羅的海乾散貨指數反彈的基礎。進入兩會會期，推動內地經濟是重點，加大基建投資、支持高端製造業及刺激內需等措施，可紓緩太航乾散貨船日租疲弱的壓力，這是管理層對長遠前景感到雀躍的原因。

乾散貨船現貨市場日均租金，在今年2月後回復升勢，加上整體運力增長有限，預期市場在第二季需求轉強下，船租仍有上升空間，並帶動太航盈利表現。太航績後股價呈反覆，惟基本面穩健，建議2.8元吸納，上望阻力位3.4元，跌破支持位2.6元止蝕。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)