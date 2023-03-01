道指跌232點　期金2月挫逾5%

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.2%，報104.95；港匯見7.8486；離岸人民幣(CNH)報6.9511；美元兌日圓處136.27；歐元報1.0578，英鎊報1.2035。金價處1,827.22美元。布油報83.12美元，紐油報76.69美元。比特幣跌1.5%，報2.31萬美元。道指期貨跌50點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指輕微低水。

●道指收報32,656點，跌232點或0.71%；標指收報3,970點，跌12點或0.3%；納指收報11,455點，跌11點或0.1%。2月累計，道指跌4.2%，蒸發今年以來升幅，標指數跌2.6%，納指跌1.1%。

●港股ADR指數上升，按比例計算，收報19,844點，升58點。

●3月恒生指數夜期收報19,860點，升118點，高水74點，成交14,935張。

●紐約期油收報每桶77.05美元，升1.37美元或1.81%；倫敦布蘭特期油收報每桶83.89美元，升1.44美元或1.75%。紐油2月累跌約2.3%，布油跌1.8%。

●紐約期金收報每安士1,836.7美元，升11.8美元或0.7%。2月累跌約5.6%，結束3個月升勢。

●英國富時100指數收報7,876點，跌58點或0.74%；德國DAX指數收報15,365點，跌16點或0.11%；法國CAC指數收報7,267點，跌27點或0.38%。

●日本2月製造業PMI終值47.7。

●澳洲第四季GDP按年增長2.7%，符預期；按季增長0.5%，遜預期。

●貿戰持續 美去年批准對華出口約7成

●幣安據報涉挪用138億抵押品 或再招致監管風暴

●市場估計全港有300間口罩店 料今年底前7成將結業

●名創賺錢能力再拋離MUJI 長遠毛利率目標60%

●東方日報B1：恒指2月冧9% 港股今年升幅近化灰

●【東方日報產評】美霸再來大收割 去美元化勢反撲