官媒轟馬斯克失言搞破壞　Tesla股價跌近1%

內地官媒周二(2月28日)發文批評電動車廠特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克言論，並質問他「馬斯克，你這是在砸中國的鍋嗎？」馬斯克與內地關係惹憂，Tesla股價偏軟，周二收報205.71美元，跌0.92%，在市後延長交易時段仍跌0.49%，報204.71美元。

官媒指，美國近日重新炒作新冠病毒是中國武漢病毒所洩漏的謠言，就連馬斯克也轉發了這個污衊中國的陰謀論，更評論說「福奇(白宮抗疫專家)是通過生態健康聯盟這個中間組織進行的此事」。文章問及，馬斯克為何會參與到此事之中，並跟着美國這些反智的右翼陰謀論者，做出栽贓武漢病毒的言論呢？

文章指，從公開資料及過往媒體報道來看，馬斯克近些年其實一直在向美國的這些右翼勢力不斷靠攏，在美國的種族主義議題、性別議題、俄烏衝突議題等許多美國國內外的議題上，他都表現出認可這些右翼保守派價值觀的傾向性。他自己似乎也很享受被美國右翼勢力追捧和「抬轎子」的感覺。所以，在新冠病毒來源的問題上，他自然也會和這些人混在一起。文章又指，實際上，這早已不是馬斯克第一次摻和新冠病毒來源的議題。