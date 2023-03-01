李偉傑：新世界發展最壞時刻已過

受早前有大型房產基金供股活動影響，市場憂慮在加息環境下，其他大型企業或有相關動作。不過，從集團數據上可見，新世界財務穩健，上半財年已出售非核心資產約56億元，完成超過50%全年目標，財政年度到期的貸款再融資已全數處理。集團可動用資金合共約920億元，包括現金及銀行結餘約570億元及可動用的銀行貸款約350億元，財務穩健，而管理層亦明言可預見未來不會進行供股或配股。

投資看前景，在香港四大發展商中，新世界可說最積極釋放企業價值。集團執行副主席兼行政總裁鄭志剛早前指出，集團一向會對各項業務進行策略檢討，優化企業架構，會認真研究推行時間表，未來分拆業務將會視乎能否釋放應有價值，為股東提供更好回報，一有具體行動及時間便會公布，反映集團企業管治水平高，具長期投資價值。

在釋放企業價值的企業行動中，分拆可使分拆目標的業務及新世界其餘業務在各自的地域範圍内獲得更好的發展，讓各自的運營管理團隊更高效的管理並專注各自業務，並在一個獨立的上市平台上產生未來的增值收益。

市場憧憬，K11業務最有機會分拆上市。K11品牌是集團炙手可熱資產，根據2023年中期財報，在去年不利宏觀環境之下，集團香港物業投資方面，收入為14.92億元及分部業績為10.95億元，其中K11項目繼續錄得穩健表現，收入及分部業績分別按年增長4%及9%。K11有強大品牌價值，由2月初至今，K11 MUSEA銷售額及人流均按年上升約2倍，隨內地與香港全面通關，相信全年銷售額將有很大刺激作用。假若未來有更具體分拆消息的話，料可釋放巨大內在價值。

總括來說，新世界潛力吸引，不少大行看好2023年中國經濟復甦勢不可擋，加上香港特區政府招攬「高端人才」的措施，宏觀利好新世界，未來數年絕對是集團業務及業績增長關鍵。股價走勢上，新世界早前跟隨地產板塊回吐，股價調整由去年11月低位13.86元到一月高位25.2元，回吐黃金比率0.5水平大約19.50元見支持，預計股價走勢在黃金比率回調0.5至0.382逐步帶來築底機會，即股價在19.5元至20.80元將帶來較明顯防守力，建議趁低吸納，以250天平均線24.2元為初步目標，假若企業行動帶來更多消息支持，估值期望提升，有望挑戰去年6月份28元水平，防守位在18.2元水平。

華盛證券經紀部董事李偉傑

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)