【高盛推介】美團低位反彈　資金近期持續吸納好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：大市於3月第一個交易日急彈抽升，恒指重上2萬點大關。而近日走勢較弱的美團也出現顯著反彈，周三(1日)低開約0.6%後走高。現報140.3港元，升約3%，重上140元水平。有報道指美團自研的美團地圖已在騎手端等產品小範圍上線，並有騎手表示，送餐到達目的地附近後，美團自帶的地圖更準確。

觀察個股輪證資金流向，好倉於近期獲資金持續吸納，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約1,590萬元。

觀察港股通資金流向，北水於周二繼續買入美團，錄得約6.24億元資金淨買入。

雖美團目前反彈，但股價仍在近期低位，因此投資者在部署時應重新審視產品條款，選擇合適的貼價產品。

美團購27580，行使價148.98元，2023年5月25日到期，實際槓桿7.9倍，貼價、高槓桿。

美團購28801，行使價158.98元，2023年5月25日到期，實際槓桿6.7倍，熱門活躍條款。

美團購28843，行使價180元，2023年6月27日到期，實際槓桿6.4倍，中期。

美團牛63193，收回價130元，行使價127元，換股比率500，槓桿比率11.1倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

美團沽28058，行使價130元，2023年4月24日到期，實際槓桿7.1倍，貼價。

美團沽14119，行使價122.88元，2023年7月26日到期，實際槓桿3.2倍，新上市、中年期。

美團熊52494，收回價180元，行使價183元，換股比率500，槓桿比率3.2倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。