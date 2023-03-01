【高盛推介】美團低位反彈 資金近期持續吸納好倉
2023年03月01日 10:52
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高盛(亞洲)有限責任公司：大市於3月第一個交易日急彈抽升，恒指重上2萬點大關。而近日走勢較弱的美團也出現顯著反彈，周三(1日)低開約0.6%後走高。現報140.3港元，升約3%，重上140元水平。有報道指美團自研的美團地圖已在騎手端等產品小範圍上線，並有騎手表示，送餐到達目的地附近後，美團自帶的地圖更準確。
觀察個股輪證資金流向，好倉於近期獲資金持續吸納，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約1,590萬元。
觀察港股通資金流向，北水於周二繼續買入美團，錄得約6.24億元資金淨買入。
雖美團目前反彈，但股價仍在近期低位，因此投資者在部署時應重新審視產品條款，選擇合適的貼價產品。
投資者如看好美團，認購證方面的貼價選擇可留意高槓桿美團購(27580)。熱門選擇可留意屬活躍條款的美團購(28801)。中期選擇可留意美團購(28843)。牛證方面可留意美團牛(63193)，與現價有約10元收回距離。
美團購27580，行使價148.98元，2023年5月25日到期，實際槓桿7.9倍，貼價、高槓桿。
美團購28801，行使價158.98元，2023年5月25日到期，實際槓桿6.7倍，熱門活躍條款。
美團購28843，行使價180元，2023年6月27日到期，實際槓桿6.4倍，中期。
美團牛63193，收回價130元，行使價127元，換股比率500，槓桿比率11.1倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
美團沽28058，行使價130元，2023年4月24日到期，實際槓桿7.1倍，貼價。
美團沽14119，行使價122.88元，2023年7月26日到期，實際槓桿3.2倍，新上市、中年期。
美團熊52494，收回價180元，行使價183元，換股比率500，槓桿比率3.2倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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