【摩通推介】恒指曾反彈逾500點　阿里騰訊領漲

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部：內地官方製造業採購經理指數(PMI)達52.6，好過市場預期並創2012年4月以來最高。港股周三(1日)早段顯著造好，恒指曾反彈逾500點，重上20,300點水平。

騰訊控股及阿里巴巴帶頭反彈。阿里扭轉3日跌勢，嘗試收復90港元關口及100天平均線。輪證資金流方面，阿里好倉上日錄得約1,800萬港元淨流入，為最多資金持好倉過夜的個股。

騰訊一度反彈逾半成，上過360元之上，收復50天平均線。與阿里近似，輪場投資者同樣傾向部署好倉，騰訊好倉上日再錄1,200萬淨流入。北水亦持續趁低吸納騰訊，觀察北水資金流向，騰訊上日錄得約9.5億港元淨買入，為港股通十大活躍個股中，資金淨流入居首。

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