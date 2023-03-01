Ampd Energy與滙豐簽訂總額800萬美元綠色貸款

Ampd Energy(Ampd)與滙豐簽訂總額800萬美元的綠色貸款，是滙豐首次於香港為氣候科技企業安排綠色融資。

滙豐透過旗下大灣區可持續發展信貸基金及大灣區+科技信貸基金，為Ampd安排首筆綠色貸款，度身訂制融資方案，並擔任唯一貸方、代理行及開戶行。貸款款項將用於生產Ampd研發的氣候科技產品，以及將產品拓展至全球市場，以減低建造業的碳排放。

滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯表示，滙豐十分高興為香港本地氣候科技初創企業Ampd提供支持，協助他們拓展業務版圖，以減低更多建造工程項目的碳排放。該行首次於香港為氣候科技企業安排綠色貸款，反映金融行業可以為綠色科技創新擔當積極推動的角色。香港正全速發展成國際綠色科技及金融中心，融資環境和生態將會更為成熟。滙豐將繼續發揮所長，為這項策略性目標作出貢獻。

Ampd Energy行政總裁及聯合創始人黃文順表示，建造業是全球最具規模的行業之一，在推動業界減碳方面已取得相當進展，但可持續發展之路仍然任重道遠。Ampd很高興與滙豐合作，藉著該行龐大的網絡及規模，實踐公司的遠大願景。他期望與滙豐繼續攜手向前，在建築業內外建設零碳未來。