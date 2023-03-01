【高盛推介】阿里反彈重上90元 資金積極吸納好倉
2023年03月01日 12:11
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周一(2月27日)失守90港元水平後，周二(2月28日)受壓跌約3.2%，周三(1日)早段靠穩反彈。早前高開約0.2%後升幅擴大，最高見90.6元。現報91元，升約5.2%，升幅跑贏大市，也重上90元大關。有券商指阿里上周公布的2023財年的第三財季業績，其息稅及攤銷前淨利潤勝該行預期。該行並指阿里管理層將通過集中技術、內容和消費者價值方面等增強競爭，並看好其後市表現，給予「增持」評級。
觀察個股輪證資金流向，好倉於近期獲資金積極吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約9,770萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。淡倉於上周五錄得約480萬元資金流入後，本周一及本周二獲資金轉向沽出。
投資者如看好阿里，認購證方面的貼價選擇可留意屬少數中年期貼價條款的阿里購(25403)。年期較長選擇可留意阿里購(26262)，為時間值損耗較低。並可留意新上市阿里購(14117)。牛證方面可留意阿里牛(67326)，與現價有約9元收回距離。
阿里購25403，行使價92元，2023年6月21日到期，實際槓桿5.2倍，少數中年期貼價條款。
阿里購26262，行使價95元，2023年9月22日到期，實際槓桿4.1倍，年期較長、時間值損耗較低。
阿里購14117，行使價96.33元，2023年6月23日到期，實際槓桿5.6倍，新上市。
阿里牛67326，收回價82元，行使價80元，換股比率100，槓桿比率8.6倍，相近收回價牛證中街貨較低。
阿里沽11850，行使價77.83元，2023年6月27日到期，實際槓桿5.5倍，低面值。
阿里熊53867，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率8.5倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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