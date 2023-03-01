內地科創板公司去年淨利潤首破千億人幣

內地官媒指，截至2月底，科創板507家公司悉數披露2022年業績。整體上，業績穩中有升，營業收入首次破萬億元、淨利潤首次破千億元人民幣(下同)。

其中，超過八成公司實現盈利，七成公司營業收入增長，光伏、動力電池、半導體設備材料等領域表現亮眼，特殊類型企業經營情況向好。

根據報道，科創板公司2022年營業收入合計1.205萬億元，按年增長29%；歸母淨利潤合計1,144億元，按年增長8%。

報道指，科創50指數成分公司2022年共實現營業收入6,000億元，歸母淨利潤686億元，分別佔科創板整體營業收入、歸母淨利潤的50%及59%，按年分別增長43%及36%。

具體來看，七成公司實現營業收入增長，76家公司營業收入增幅超過50%，超過四成公司營業收入超過10億元；逾八成公司實現盈利，近五成公司淨利潤按年增長，79家公司淨利潤增幅超過50%，其中41家公司淨利潤翻番，淨利潤最大增幅為上海艾力斯醫藥科技股份，增長超過6倍。

此外，部分公司因市場形勢變化、行業需求調整、疫情影響等因素，業績出現下滑，淨利潤降幅超過50%的公司有45家，由盈轉虧和虧損擴大的公司有73家。