經絡：2月樓花按揭按月跌逾6成　有望先平穩後回升

根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，2023年2月份現樓按揭宗數為5,738宗，按月下跌186宗或3.1%，並連跌2個月。而該月的樓花按揭宗數為77宗，按月下跌132宗或63.2%。對比去年同期，今年2月份現樓按揭宗數比去年同期5,579宗，增加159宗或2.8%；今年2月份樓花按揭宗數比去年同期612宗，大減535宗或87.4%。

今年首2個月，現樓按揭宗數錄得11,662宗，按年下跌6,971宗或37.4%，並創7年的首2月新低。今年首2月樓花按揭宗數則為286宗，按年下跌941宗或76.7%，並創11年的首2月新低。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，2月份樓花按揭宗數雖顯著回落，不過防疫措施已全面放寬，有利帶動整體市況，而發展商近期開始積極推盤，料一手市場交投將會回暖，樓花按揭宗數先會見平穩後回升。

現樓銀行市佔率方面，中國銀行(香港)重奪冠軍寶座，市佔率為27.7%；滙豐銀行則下跌1級，以市佔率23.6%排名第二；而恒生銀行以市佔率達16%排名第三。樓花排名方面，滙豐銀行連續3個月排名第一，市佔率為23.4%；中國銀行（香港）及恒生銀行排名第二，市佔率達16.9%；東亞銀行上升2級排名第三，市佔率達6.5%。

四大銀行及中小型銀行市佔率的差距擴寬，2023年2月份四大銀行現樓市佔率由上月67.4%增加至71.1%，而中小型銀行市佔率則由上月32.6%減少至28.9%。曹表示，樓市回穩，各銀行亦積極爭取上半年的按揭業務，並相繼推出各項優惠吸引客戶，客戶將傾向選擇較多優惠的銀行承造按揭。