調查：6成打工仔「被動等待」筍工上門　唔識討價還價

招聘網站JobsDB發布最新報告，指出10個香港打工仔有6個「被動等待」筍工上門，68%香港打工仔獲接洽數，惟缺信心討價還價。

報告指，香港的人才爭奪戰持續升溫，有68%的受訪者表示一年獲新工作機遇接洽數次，並有58%受訪者表示未有積極「搵工」，但對具吸引力的工作機會持開放態度。在「後疫情」職場，具競爭力的薪酬及花俏的職銜不再是求職者的唯一考慮因素，有52%的本地求職者表示若在招聘過程中有不愉快經歷，亦會拒絕吸引的報價。

香港頂尖人才的競爭激烈，但求職者與全球同業相比信心相對較弱。68%受訪者表示一年獲工作機會接洽數次，來自「數據科學及人工智能」、「資訊科技」、「企業管理」的行業最受追捧，有逾八成人反映年內獲工作機遇「搵上門」數次。

值得留意是，僅6%受訪者認為自己與僱主談判時擁有絕對優勢，比例顯著低於全球平均的19%。儘管「資訊科技」屬香港三大最熱門的工種之一，惟相關受訪者中只有3%人認為自己在談判時佔上風。

報告於香港、馬來西亞、新加坡、菲律賓、泰國及印尼訪問了97,324名受訪者，當中有34%表示正積極搵新工。儘管面對全球宏觀經濟存在不確定性，打工仔愈來愈傾向認同「工作是為擁有更好的生活」，而非為工作而活。有67%的香港受訪者表示，穩定的工作及工作與生活平衡(work-life Balance)是他們職涯規劃中最重要的元素及長期目標。報告指出，有17%受訪打工仔指出「工作與生活平衡」為他們理想工作模式的「職場必要條件」的首要考量，排名僅次於「財務補償」(22%)，其次重要的包括「有薪假期」及「職位穩定性」。