滙豐夥Visa推「Visa Instalments」免息免手續分期計劃

滙豐宣布，夥電子付款網絡Visa在香港推出Visa Instalments的付款方式，該行Visa信用卡客戶在指定網購平台結帳時，可使用「Visa Instalments」，免息免手續費攤分消費，毋須額外信用檢查或貸款批核。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀表示，近年來客戶網購消費模式漸趨成熟，留意他們對分期付款的需求有所上升，當中千禧客群更佔整體用家約3成。為回應客戶日新月異的需求，滙豐與Visa合作，成為香港首間推出Visa Instalments的銀行，進一步擴展現時超過4,500個消費熱點的商戶分期網絡。

Visa香港及澳門業務發展總經理梁普寧表示，很高興與長期夥伴滙豐在香港推出Visa Instalments，這再一次引證Visa創新不斷，致力為消費者締造嶄新的支付方式。在Visa Instalments支持下，滙豐Visa信用卡持卡人在進行交易時，可隨心隨意選擇分期還款方式，享受更暢達無縫的支付體驗。同時，商戶亦可藉方案輕而易舉地為顧客的消費支付提供更大彈性。