道指期貨升50點　油價微升

美匯指數報104.46；港匯見7.8495；離岸人民幣(CNH)報6.9020；美元兌日圓報136.03；歐元處1.0629；英鎊報1.2073。金價報美元。油價升0.6%，布油報83.93美元，紐油處77.49美元。比特幣報23,728美元。道指期貨升50點。

焦點數據：

20:00 美國抵押貸款市場指數

21:00 德國2月消費物價指數

23:00 美國1月營建開支

23:00 美國2月ISM製造業指數

-碧桂園主席楊國強辭任，女兒楊惠妍接任。

-ASMPT上季少賺7成。

-理文化工去年純利跌10%，午後最多挫逾8%。

-理文造紙去年少賺62%，派息3.3仙。

-創科重申Jehoshaphat沽空報告具多種誹謗，保留採取法律行動。

-中海油在渤海獲得渤中26-6億噸級油田發現。

●受惠2月官方製造業採購經理指數(PMI)數據勝預期，內地A股先低後高，其中滬綜指重上3,300點，全日收升32點或1%，報3,312點，成交3,843.87億元人民幣。板塊方面，傳媒娛樂股漲2.7%，金融股升1.9%。

香港經濟：

●調查：6成打工仔「被動等待」筍工上門，唔識討價還價。

香港樓市：

●雨後部署下周公布首張價單，料不少於67伙。

●經絡：2月樓花按揭按月跌逾6成，有望先平穩後回升。

●2月公居屋未補價第二市場錄264宗成交，按月增1.9%。

●持牌地產代理人數回升至41038人，終止5連跌。

●美孚新邨2月錄49宗成交，業主損手佔比約12%。

中國經濟：

●內地2月財新製造業PMI報51.6，重上擴張區間。

●內地2月官方製造業PMI升至52.6，勝預期。

●澳門2月博彩收入103.2億澳門元，按月挫逾10%。

●內地科創板公司去年淨利潤首破千億人幣。

●瑞銀：中國今年可實現5%經濟增長目標。

●深圳2月二手住宅交易量重回2500間。

外地經濟：

●美銀：聯儲局或須加息至接近6厘。

●南韓2月出口按年跌7.5%，連跌5個月。

●日本2月製造業PMI終值報47.7。

●澳洲上季GDP按季增長0.5%，遜預期。

●英國食品雜貨價格飆17%史上最兇，民眾第二大生活難題。

●華府要求取得晶片補貼的企業分享「超額利潤」。

外企消息：

●官媒轟馬斯克失言搞破壞，Tesla股價跌近1%。

●統計：Tesla今季內地日均銷量放慢，減價效力降。

●Rivian今年產量目標遜預期兼召回問題汽車，股價盤後挫10%。

●高盛CEO：未來幾年在華營運更艱難

●置業佳音！亞馬遜准員工抵押股票買樓。

●嘉能可涉嫌行賄，在美被罰款逾54億元。

●通用汽車擬裁員500人。

●惠普今季經調整利潤指引勝預期，盤後股價漲3%。