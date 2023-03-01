道指期貨升50點 油價微升
2023年03月01日 16:16
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美匯指數報104.46；港匯見7.8495；離岸人民幣(CNH)報6.9020；美元兌日圓報136.03；歐元處1.0629；英鎊報1.2073。金價報美元。油價升0.6%，布油報83.93美元，紐油處77.49美元。比特幣報23,728美元。道指期貨升50點。
焦點數據：
20:00 美國抵押貸款市場指數
21:00 德國2月消費物價指數
23:00 美國1月營建開支
23:00 美國2月ISM製造業指數
●港股連跌6日後終於反彈，3月開局大翻身！恒生指數收市報20,619點，升833點或4.21%。科技股全線反彈，舜宇光學收市飆8.9%；騰訊升7.3%；阿里巴巴及小米集團升6.2%。https://bit.ly/3IZbteX
-碧桂園主席楊國強辭任，女兒楊惠妍接任。
-ASMPT上季少賺7成。
-理文化工去年純利跌10%，午後最多挫逾8%。
-理文造紙去年少賺62%，派息3.3仙。
-創科重申Jehoshaphat沽空報告具多種誹謗，保留採取法律行動。
-中海油在渤海獲得渤中26-6億噸級油田發現。
●受惠2月官方製造業採購經理指數(PMI)數據勝預期，內地A股先低後高，其中滬綜指重上3,300點，全日收升32點或1%，報3,312點，成交3,843.87億元人民幣。板塊方面，傳媒娛樂股漲2.7%，金融股升1.9%。
香港經濟：
●調查：6成打工仔「被動等待」筍工上門，唔識討價還價。
香港樓市：
●雨後部署下周公布首張價單，料不少於67伙。
●經絡：2月樓花按揭按月跌逾6成，有望先平穩後回升。
●2月公居屋未補價第二市場錄264宗成交，按月增1.9%。
●持牌地產代理人數回升至41038人，終止5連跌。
●美孚新邨2月錄49宗成交，業主損手佔比約12%。
中國經濟：
●內地2月財新製造業PMI報51.6，重上擴張區間。
●內地2月官方製造業PMI升至52.6，勝預期。
●澳門2月博彩收入103.2億澳門元，按月挫逾10%。
●內地科創板公司去年淨利潤首破千億人幣。
●瑞銀：中國今年可實現5%經濟增長目標。
●深圳2月二手住宅交易量重回2500間。
外地經濟：
●美銀：聯儲局或須加息至接近6厘。
●南韓2月出口按年跌7.5%，連跌5個月。
●日本2月製造業PMI終值報47.7。
●澳洲上季GDP按季增長0.5%，遜預期。
●英國食品雜貨價格飆17%史上最兇，民眾第二大生活難題。
●華府要求取得晶片補貼的企業分享「超額利潤」。
外企消息：
●官媒轟馬斯克失言搞破壞，Tesla股價跌近1%。
●統計：Tesla今季內地日均銷量放慢，減價效力降。
●Rivian今年產量目標遜預期兼召回問題汽車，股價盤後挫10%。
●高盛CEO：未來幾年在華營運更艱難
●置業佳音！亞馬遜准員工抵押股票買樓。
●嘉能可涉嫌行賄，在美被罰款逾54億元。
●通用汽車擬裁員500人。
●惠普今季經調整利潤指引勝預期，盤後股價漲3%。