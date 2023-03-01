屯門NOVO LAND第2B期暫收8000票　超購逾21倍

新地代理總經理陳漢麟表示，目前已接獲的認購登記當中，A組別的大手及三房買家佔約兩成，整體亦有兩成客源屬投資者。該盤將於周四(2日)晚上8時截票，料有機會最終可接獲逾1萬張入票。由即日起，項目會於旗下屯門商場V city進行路演。另同系列第1期已獲批入伙紙，有機會稍為提早交樓。

為配合銷售部署，該盤與中原地產合作，為買家提供優惠。中原地產高級資深營業董事陳忠浩表示，由3月4日至31日，經該行購入NOVO LAND 2B期的首10名買家，可獲贈6個月屯門至紅磡港鐵「全月通加強版」月票一張，優惠總值3.6萬元，先到先得，送完即止。

此外，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，該項目首輪即將發售單位，全數受惠於放寬首置印花稅，相信首輪銷售可望沽清，並帶動整體市場氣氛。近月新盤成交量顯著增加，剛過去的2月錄得900宗成交，按月上升近八成，料3月的一手成交可達2,000宗，創7個月新高。