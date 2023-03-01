涉創板公司股票操縱計劃　康宏前持牌代表遭證監禁止重投業界

香港證監會終身禁止康宏資產管理前持牌代表黃冠成重投業界，因證監會調查發現，黃氏參與一項涉及一家本港創業板上市公司的股票操縱計劃。

證監會指，在2016年6至7月期間，黃冠成作為康宏資產管理的財富管理顧問，成功說服其同事X參與該計劃。X繼而招攬及安排其十名客戶向涉及該計劃的操縱者購買A公司的股份。X的客戶同意持有該等股份1至3個月，期間操縱者據稱將會推高A公司的股價。他們亦同意只會在X允許下才出售該等股份，以換取相當於交易價值12%至15%的現金回佣。然而，在X的客戶獲准沽出股份之前，A公司的股價暴跌，令他們蒙受了重大損失。

黃冠成協調、安排及促成X的客戶向操縱者購買該等股份的交易。具體而言，每次交易前黃氏都會事先與操縱者確認日期、時間、規模及價格並向X發出詳細指示，以確保X的客戶的買盤指令與操縱者的賣盤指令互相配對。黃氏隨後會從操縱者收取現金回佣並支付予X，再由X分派予其客戶。

證監會亦發現，當黃冠成在2018年出席與證監會進行的會面時，明知而提供在要項上屬虛假或具誤導性的回答，以隱瞞他參與該計劃一事，因而違反了《證券及期貨條例》，認為他並非獲發牌的適當人選，原因是他的行為令人對其品格、可靠程度，以至其是否有能力稱職地、誠實地和公正地進行受規管活動產生極大懷疑。

證監會在決定對黃冠成採取上述處分時，已考慮到所有相關情況，包括他的失當行為屬蓄意、嚴重且明顯有欠誠實，並導致X的客戶遭受重大損失；他企圖隱瞞其失當行為及誤導證監會，因而妨礙了證監會的調查；有需要向業界傳遞具阻嚇力的強烈訊息，以示證監會絕不容忍有關失當行為；及他過往並無遭受紀律處分的紀錄。