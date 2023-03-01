【新盤追擊】元朗「雨後」生活節奏媲美市區盤

置業要考慮因素眾多，若然物業的生活配套，衣食住行僅花10餘分鐘，便能滿足得到，兼且受惠到未來經濟大發展，自然會被看高一線。據美聯物業助理聯席董事鄧涇渭表示，元朗位於政府著力發展的北部都會區之內，而都會區將會是香港未來20年城市建設，及人口增長最活躍的地區，預計區內住屋需求將會非常龐大。

交通是「雨後」一大賣點，由樓盤距離港鐵屯馬綫朗屏站，僅5至7分鐘步程；鄧涇渭指出，自港鐵屯馬綫全面開通後，一程車貫通屯門至馬鞍山各站，若然在朗屏站上車，6個站直達南昌站，轉乘東涌綫瞬間直達國際機場或中環。同時又可以於柯士甸站，轉乘高鐵往返內地，又或者於紅磡站轉車前往金鐘站。

另外，屯馬綫更與未來「北部都會區」五大鐵路接軌，其中屯馬綫就已經落實加多個洪水橋站，到時不單受惠到洪水橋新發展區的機遇，更可經計劃興建的 「港深西部鐵路」直達前海 ，以及轉乘「自動捷運系統」，前往流浮山創科重鎮等。名符其實鐵路網絡接連港九商業核心，以至內地及海外。

除了鐵路外，「雨後」附近亦設有巴士總站，來往紅磡、觀塘及機場等多個地方；另外由樓盤出發步行10餘分鐘，亦可到達元朗大馬路一帶，這裡不單有多條巴士及小巴路線，穿梭港九新界以至深圳灣口岸，還可以選乘輕鐵。

至於日常購物，「雨後」的住客選擇亦多籮籮，在樓盤附近，以至大馬路等一帶，都設有大量的民生商場、商舖及食肆；若然想行街睇戲，港鐵屯馬綫沿綫也有多家大型商場，各式各樣任君選擇。

「雨後」的住客除了享有都市人多姿多采生活外，樓盤對出亦有一條休閒小徑，閒時前來散步，倍感舒適寧靜；另外，元朗的郊遊好去處多不勝數，流浮山、大棠郊野公園、下白泥、南生圍、及濕地公園等，均20至30分鐘車程。再想知多些樓盤資料，快快Click片了解。