旺角洗衣街商業地逾47億批出　比市場估值下限低16%

郭指出，新項目樓面面積達約152萬方呎，樓高達320米，將是繼集團旗下九龍環球貿易廣場(ICC)後，九龍區第二高的地標式商業大廈，項目將提供行人通道連接新世紀廣場MOKO，兩個項目合共提供超過270萬方呎商業樓面，會成為旺角區最大型的地標式寫字樓商場組合。

他補充，項目頂層將設區內唯一的公眾觀景台，以及大量綠化休閒空間。項目將設有巴士、小巴和過境巴士總站，駁通全港各區以至大灣區城市，經重新規劃的大型公共運輸交匯處，可疏導旺角區車流。項目亦會提供800個車位，連同新世紀廣場約400個車位，滿足區內辦公及消費者的駕駛需要。

資料顯示，該地盤面積約124,187方呎，中標財團須負責興建長者日間護理中心、綜合青少年服務中心、社區會堂及公共交通交匯處等設施，相關面積納入總樓面內。至於項目須提供的公眾停車場面積則可獲豁免。