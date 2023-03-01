原潘蘇通旗下商廈重建項目　爪哇控股：6成權益歸邢李㷧

爪哇公告指，旗下提供項目管理服務的全資附屬公司爪哇工程，跟「耀基物業控股有限公司」訂立項目管理協議，涉及設計、建築、會計、財務、公司秘書及行政服務等，3年服務期的總費用最高7,800萬元。

耀基物業持有一幅位於宏泰道7號新九龍內地段第5948號的土地，用作發展商業大廈，其40%權益由呂榮梓及呂聯樸實益擁有，餘下60%權益由邢李㷧透過一間全資擁有公司實益擁有。

之前的報道指，耀基物業原名「高銀環球廣場有限公司」，近年屢傳財困的潘蘇通曾持有其60%權益，其後轉予高銀，惟交易迄今尚未宣布完成。換言之，潘蘇通在宏泰道7號項目的權益，可能已轉手至邢李㷧。

另有消息指，上述宏泰道項目近日推出市場放售，意向價僅約32億元，每呎樓面地價約8,000元，較2019年時高銀金融向潘蘇通的收購價近46億元，回落的幅度達30%。