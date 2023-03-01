【居英不易】英國食品通脹高逾17%　樓價按年跌1%

全球高通脹為時比預期長，影響也比預期深。去年俄烏戰事觸發能源價格飆升，已令不少港人嚮往的移居地--英國陷入高通脹困局。市場研究機構凱度洞察(Kantar)數據顯示，截至2月19日止四周，全國食品雜貨通脹率高達17.1%，創2008年以來最高。該機構警告，倘若民眾未有因物價上升而改變消費習慣，每個家庭每年需要額外增加811英鎊(約7,700港元)的開支。

凱度洞察主管麥克維特(Fraser McKevitt)表示，隨着食品價格急劇上漲，相關項目僅次於能源成本，成為當地民眾第二大財務壓力來源。有三分之二的受訪者更直言，「擔心食品和飲料價格的變動，多過公務員罷工和氣候變化議題」。

有趣的是，在生活成本壓力飛升之下，當地民眾願意改為留在家中「煮幾味」慶祝情人節，帶動相關食材銷量急增。數據顯示，截至上月14日的一周，牛排銷量增25%，氣酒銷量高出一倍，盒裝朱古力成交額更高達500萬英鎊(約4,742萬元)。

凱度洞察又表示，正密切關注未來幾周蔬菜和水果短缺對銷售的影響，惟強調上述情況未反映在今次公布的數據之內，不過就認為「限購令」未必對消費者構成重大影響，原因是普羅大眾日常僅購買小量新鮮蔬果。而在一眾英國最大零售商中，以Tesco市場份額稱冠，佔比為27.3%，至於同業Aldi市佔率則升至破紀錄的9.4%，且銷售額增加26.7%。

根據據萊坊的2023年《財富報告》顯示，倫敦去年錄125宗超豪宅(1,000萬美元以上)及28宗頂級豪宅(2,500萬美元以上)交易。不過，持續的加息冷卻當地樓市的熾熱氣氛。據全英房屋抵押貸款協會(Nationwide)公布的2月樓價按年轉跌1.1%，創近11年最大跌幅。