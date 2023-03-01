啟德MONACO三房帳蝕83萬沽　再繳辣稅輸多175萬

政府未有撤減任何樓市辣招，再加上樓價回落，令部分蝕本辣招盤業主沽貨「傷上加傷」，啟德MONACO有套三房單位以1,750萬元易手，原業主持貨不足三年帳面虧損83.5萬元，另要支付樓價一成即約175萬元辣招稅。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角富澤花園富慧閣高層H室，實用面積約806方呎，三房連套房間隔，去年8月叫價1,700萬元，減至1,610萬元成交，呎價約19,975元，為近年呎價高位。原業主於1996年4月以595萬元購入上址，持貨27年帳面獲利1,015萬元，升值達1.7倍。

●中原林志達稱，北角寶馬臺高層I室，實用面積約718方呎，三房連套房間隔，以1,208萬元易手，呎價約16,825元。原業主於2012年以780萬元買入單位，持貨11年帳面獲利428萬元，單位升值55%。

●中原施志鋼表示，鰂魚涌康景花園C座高層1室，實用面積約445方呎，兩房間隔，以645萬元易手，呎價約14,494元。原業主於2009年以242萬元買入單位，持貨14年帳面獲利403萬元。

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九龍區

●美聯歐仲為指出，啟德MONACO第2B座低層A室，實用面積約727方呎，三房連套房間隔，以1,750萬元成交，呎價約24,072元。原業主於2021年5月以1,833.5萬元購入單位，持貨不足2年轉售，帳面虧損83.5萬元，另須繳付樓價10%額外印花稅，涉及稅額約175萬元。

●中原許永生表示，長沙灣泓景臺1座低層A室，實用面積約482方呎，兩房間隔，享內園泳池景，原叫價880萬元，減至853萬元易手，呎價約17,697元。原業主於2016年8月以651萬元入市上址，持貨至今帳面獲利202萬元，單位升值31%。

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新界區

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田帝堡城1座低層E室，實用面積約547方呎，兩房間隔，原叫價820萬元，放盤7個月減價85萬元，以735萬元獲承接，呎價約13,437元。原業主於2010年2月購入上址，當時作價335萬元，持貨至今帳面獲利400萬元，單位升值1.2倍。

●世紀21奇豐陳偉康表示，粉嶺花都廣場10座頂層連天台單位，實用面積約370方呎，兩房間隔，天台面積約250方呎，以476.2萬元售出，呎價約12,870元。

●利嘉閣黃靜顏稱，上水居屋翠麗花園6座低層J室，實用面積約591方呎，兩房間隔，業主準備移居大灣區，早前以約370萬元未補價第二市場價放售，終減至336萬元易手，呎價約5,685元。原業主1990年以約39.1萬元買入，持貨33年帳面獲利約296.9萬元，升值約7.6倍。

●中原柯勇表示，將軍澳THE PARKSIDE第1座中層A室，實用面積約1,087方呎，四房連套房間隔，以1,922萬元易手，呎價約17,682元。原業主於2015年1月以1,263萬元購入上址，持貨8年帳面獲利659萬元，升值約52%。

●美聯姚偉明表示，荃灣爵悅庭東爵軒中層H室，實用面積約384方呎，一房單位，以588萬元成交，呎價約15,313元。原業主於2019年以590萬元購入物業，持貨逾4年帳面微蝕2萬元，貶值約0.3%。

●美聯李貫甡稱，青衣區2月成交錄約110宗，其中盈翠半島12座中層F室，實用面積約772方呎，三房間隔，本月初以約1,500萬元放盤，議價後以1,460萬元成交，呎價約18,912元。原業主於2006年以485萬元購入單位，持貨逾16年帳面獲利975萬元，物業升值逾2倍。

●中原王勤學指出，元朗區於2月錄得175宗二手成交，創2021年7月後逾一年半新高，其中世宙2座中層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，開價690萬元，終以680萬元沽出，呎價約15,777元。原業主於2019年6月以720萬元入市，持貨3年多帳面虧蝕40萬元，貶值約5.6%。

●祥益龍超君表示，屯門居屋景新臺2座高層B室，實用面積約476方呎，兩房間隔，減價20萬元，獲白居二客以380萬元未補價第二市場價承接，呎價約7,983元。原業主於2008年以約94.3萬元入市，是次轉手帳面獲利約285.7萬元。

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