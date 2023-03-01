新界西逾3新盤爆搶客戰 屯門項目收票料逾1萬張
2023年03月01日 22:05
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一手市況漸轉活躍，新界西區至少3個新盤部署月內開售，新一輪搶客戰即將爆發。當中，率先於周六開售的屯門項目，將於周四(2日)截票，收票量有望突破1萬張。
●屯門兆康NOVO LAND第2B期首輪收逾8,000票
新鴻基地產(00016)屯門兆康NOVO LAND第2B期，周三(1日)公布截至周二(2月28日)晚，已接獲逾8,000張入票，按首輪發售352伙計，暫已超額認購逾21倍。
新地代理總經理陳漢麟表示，目前已接獲的認購登記當中，A組別的大手及三房買家佔約兩成，整體亦有兩成客源屬投資者。該盤將於周四(2日)晚上8時截票，料有機會最終可接獲逾1萬張入票。由即日起，項目會於旗下屯門商場V city進行路演。另同系列第1期已獲批入伙紙，有機會稍為提早交樓。
●觀塘Bal Residence暫錄超額認購1倍
麗新發展(00488)及市建局的觀塘Bal Residence，自上周推出首張涉及56伙的價單後，周三(1日)公布已經錄得超額認購約1倍。該公司高級副總裁潘銳民表示，目前的客源包括換樓客及分支家庭客，項目有望月內加推及展開銷售。他相信，隨着社會復常，今年的樓價將平穩發展。
●屯門飛揚第2期下周上載樓書
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第2期，周三(1日)公布將於下周上載樓書，有機會本月開售。長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，今期項目由兩座住宅大樓組成，分別為第3座及第5座，共提供400伙，涵蓋一房至三房間隔，以一房及兩房戶為主打。她相信，該期數的絕大部分單位可受惠於放寬首置印花稅。
●啟德跑道區澐璟三房售4,810萬元
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，周三(1日)售出8座29樓B室，實用面積1,187方呎，三房一套連私人電梯大堂間隔，成交價為4,810.3萬元，呎價約40,525元。
發展商表示，中港通關加上全面解除防疫措施利好樓市，項目成交不斷，本年至今累售54伙，涉及成交金額逾28.9億元。至於全盤由開售至今則累售73伙，共套現逾36.85億元。
●尖沙咀本木頂層特色戶2,438萬元新高價沽
恒基地產(00012)旗下尖沙咀本木，周三(1日)以2,438萬元售出頂層連天台特色戶，成交價創項目新高。恒基物業代理有限公司營業(二)部總經理韓家輝表示，上述為23樓A2室，實用面積752方呎，三房間隔，連天台511方呎，成交呎價約32,420元為項目三房戶的呎價新高。據悉，買家來自九龍區。該項目總共提供172伙，迄今累沽161方呎，套現逾18億元。
●雨後部署下周公布首張價單
星星地產(01560)旗下的元朗朗屏新盤雨後，於周三(1日)對傳媒開放示範單位後，部署下周公布首張價單，將提供不少於67伙，戶型涵蓋開放式至三房，並計劃本月內開售。該公司主席及首席執行官陳文輝表示，首批定價為有競爭力的「雨後陽光價」，預料首張價單有約八至九成單位可受惠於已調整的首置印花稅。
●旺角利奧坊‧壹隅公布新價單提供88伙
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅，周三(1日)公布價單7號，提供88伙，折實平均呎價約23,440元。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，新一批單位包括6伙開放式戶、64伙一房戶及18伙兩房戶，實用面積由209至405方呎，折實售價由459.17萬至1,041.34萬元，折實呎價20,626至25,712元。項目同日公布周日(5日)發售15伙，實用面積由209方呎至405方呎，折實售價459.17萬元起。
●馬鞍山Silversands四房售2,650萬元
信和置業(00083)旗下已屆現樓的馬鞍山Silversands，周三(1日)以2,650萬元沽出2座3樓A室，屬實用面積1,111方呎的四房單位，呎價約23,852元。
●油塘朗譽一房售668萬元
保利置業(00119)及尚嘉控股合作發展的油塘朗譽，周三(1日)沽出第1座20樓E室，實用面積337方呎，一房間隔，成交價668.55萬元，呎價約19,838元。
●西南九龍維港滙II三房呎價約28,974元
信和置業(00083)與其他發展商合作的西南九龍維港滙II，最新亦售出1伙三房連儲物室單位，為2座12樓B室，實用面積741方呎，成交價約2,146.9萬元，呎價約28,974元。