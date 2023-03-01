新界西逾3新盤爆搶客戰　屯門項目收票料逾1萬張

一手市況漸轉活躍，新界西區至少3個新盤部署月內開售，新一輪搶客戰即將爆發。當中，率先於周六開售的屯門項目，將於周四(2日)截票，收票量有望突破1萬張。

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新地代理總經理陳漢麟表示，目前已接獲的認購登記當中，A組別的大手及三房買家佔約兩成，整體亦有兩成客源屬投資者。該盤將於周四(2日)晚上8時截票，料有機會最終可接獲逾1萬張入票。由即日起，項目會於旗下屯門商場V city進行路演。另同系列第1期已獲批入伙紙，有機會稍為提早交樓。

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發展商表示，中港通關加上全面解除防疫措施利好樓市，項目成交不斷，本年至今累售54伙，涉及成交金額逾28.9億元。至於全盤由開售至今則累售73伙，共套現逾36.85億元。

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