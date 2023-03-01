新濠國際旗下新濠博亞虧損擴大57%

總營運收益按年跌約30%，至3.37億美元。集團解釋，主要是由於本報告期間，澳門和內地因新冠疫情發展而實施了更嚴格的旅遊限制，導致貴賓廳及中場賭桌博彩分部表現放緩。不過，該企主席何猷龍指出，自今年1月8日內地和澳門放寬旅遊限制後，訪澳旅客人數大幅增長，故他相信潛在需求已湧現。他又指，集團於菲律賓和塞浦路斯業務，前者已回升至接近疫前水平，後者更已超越疫前。

另外，集團的澳門路氹區物業新濠影滙第二期項目，預計首階段的酒店和水上樂園設施於今年第二季度內開幕，第二階段將於第三季開幕。至於塞浦路斯新物業，則獲當地部長理事會批准，將開幕日期延長至今年6月底，集團將繼續與承建商合作，務求於限期前開業。