美股早段全線微跌　Rivian跌近12%

美國今年經濟前景改善，惟美股周三(1日)早段卻全線向下，道指跌38點，報32,618點；標指跌13點，報3,957點；以科技股為主的納指跌38點，報11,416點。恒指夜期報20,533，跌57點，較港股今日收市低水87點。

國際評級機構穆迪上調美國今年實質國內生產總值(GDP)增長預測，由增長0.4%升至0.9%，當中首兩季實質GDP分別增長0.8%和0.2%，其後兩季則均跌0.1%，主因加息對實體經濟的影響將逐步浮現，尤其在房屋、製造業和建築業打擊加深，並蔓延至其他經濟活動。

美企業績方面，電動車企Rivian截至去年12月底止收入按年增長11.27倍至6.63億美元，惟仍低過市場預期。該企表示，供應鏈挑戰於上季影響產能，料供應短缺問題將持續至今年，惟相對可預測。指引今年交付量5萬輛，少過市場預期的6萬輛；資本支出20億美元。另該企周二宣布因潛在零件故障需召回1.27萬輛車，其股價周三早段曾跌近12%，低見17.05美元。

生物科技公司諾瓦瓦克斯(Novavax)上季收入按年增60.84%至3.57億美元，虧損按年收窄78.46%至1.82億元。新冠疫苗為該企首個商業化的產品，公司警告，今年收入、政府資金和與「全球疫苗免疫聯盟」(GAVI)有關的仲裁存在嚴重不確定性，對經營構成壓力，其股價現跌26.3%，報6.825。