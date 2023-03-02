東方日報B1：華製造業復甦　股匯齊衝高

踏入3月，開局迎來內地經濟數據全面回升！2月內地官方及財新製造業採購經理指數(PMI)齊彈升至52.6及51.6，前者創2012年4月後新高，後者為去年8月來首次重返擴張區間；2月官方非製造業PMI續升至56.3，均勝市場預期，足見製造及服務業復工復產加速。消息隨即刺激在岸及離岸人民幣匯價抽升，周三(1日)雙雙升穿6.9兌每美元關口。國際信貸評級機構穆迪更上調今、明兩年內地經濟增長預測至5%，預期非貿易服務類的被壓抑需求將支持春季消費反彈。

穩定的疫情形勢下，即將召開的中央重量級會議，可望帶來提振內地經濟前景的財政及貨幣政策，加上分別反映大企業及中小型民企景氣的官方及財新PMI數據強勁，令內地資產受捧，股匯兩市延續近日強勢。

周三滬綜指一度觸及3,315點的逾7個月高位，全日漲1%，收報3,312點，深成指及深圳創業板指數亦各升1.11%及0.61%。滬深股通合共錄得淨買入70.1億元人民幣。

同時，人民幣匯價回勇。在岸人民幣周三曾暴漲逾700點子，高見6.86兌每美元，離岸人民幣亦抽升至6.8611，連升3日。荷蘭國際集團(ING)銀行大中華經濟師彭藹嬈估計，今年內地經濟增長的官方目標，或介乎5.5至6%，略高於該行預測的5%增幅。她解釋，雖然內地經濟正逐步復甦，但達標過程將面臨挑戰，外圍經濟持續疲弱或影響出口及與出口相關的製造業活動，但若消費及就業市場強勁，該行則可上調增長預測至5.5%。

穆迪原估計今明兩年經濟僅升4%，但內地政府全面放寬疫情限制之後，相信將推動經濟活動增長、需求反彈，尤其是服務方面，旅遊及酒店業可能受惠最多，並料短期整體經濟反彈勢頭比預期更強。國家統計局指，穩經濟政策措施效應進一步顯現，疊加疫情影響消退等有利因素，導致上月官方製造業PMI按月急漲2.5個百分點，綜合PMI產出指數亦升3.5個百分點至56.4。

在官方製造業PMI的分類指數當中，需求、生產、信心等均見回暖。供應商交貨配送時間指數躍升至52，且近兩年處於收縮區間的新出口訂單分項指數亦回升至52.4，為2011年3月來新高。惟野村提醒，調整新春效應後，今年首兩月新出口訂單平均數值為49.3，仍未重上盛衰分界線50水平，意味日後仍需考慮外貿下行壓力。

不過，該行料3月製造業和非製造業PMI均將保持高位，因疫後復甦仍會持續。然而，復甦勢頭可能在首季後失去部分動力，特別是下半年，因被壓抑的需求消退。大華銀行亦指，最新數據暫可打消市場對經濟反彈強度的擔憂，但該行維持今年內地經濟增長5.2%的預測不變，仍會保持謹慎樂觀的看法，主要關注消費復甦、房地產市場及全球需求放緩的程度。