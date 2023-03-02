迎戰Tesla價格戰？比亞迪：減價僅為部分經銷商清庫存

不過，比亞迪官方澄清指，減價僅為經銷商要推出新款，所以舊款要去庫存；故部分車型可能會進行一些優惠，但非全面的降價。發言人同時承認，特斯拉多次減價後，「眾多車廠仍感到壓力」。

事實上，特斯拉去年下調部分車型售價，Model 3和Model Y的普通款售價在20至30萬元人民幣之間，與比亞迪熱銷的漢、唐系列形成正面競爭。

中國人民大學國際貨幣研究所研究員、獨立國際策略研究員陳佳表示，從市場數據分析，「比亞迪降價」更多反映市場預期情緒，但距離比亞迪全線降價，以戰略針對特斯拉「仍有相當距離」。

他指，即使近期比亞迪給予消費者實質性優惠，也非代表他跟隨其他車企打價格戰；稱若要加入價格戰，其最佳方式為一開始以價格應對價格戰。若現在隨特斯拉減價，價格先高後低，只會讓消費者質疑品牌和誠意。