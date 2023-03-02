陳蓓敏：投資者轉審慎　宜低吸權重藍籌股

美股周二雖然有跌幅，但幅度收窄，短線有反彈空間。歐洲股市先行反彈。周四美國將有首次申請失業救濟金人數公布，周五有2月服務業綜合PMI終值數據。美國國務卿在中亞國家訪問，繼續發表對俄制裁言論，並指若中國公司反對美國制俄，也同樣會被制裁，顯示中美關係未見樂觀。

中國公布2月官方及財新製造業採購經理指數(PMI)，前者錄得52.6，為11年高位，財新錄得51.6，重上擴張水平。數據顯示經濟號列車正向前方驅駛，樂觀估計兩會後，方向更見明確，經濟數據更見強力。隨着內地經濟數據做好，恒指在2月累跌2,500點後，終見反彈，單日升848點，收報20,634點，重奪10天線。經過一月和二月暴升暴跌表現後，投資者更見審慎，以免高位被綁。若以長線投資策略，應取逢低吸納，以權重藍籌股為首選。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)