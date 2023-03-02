陳蓓敏：投資者轉審慎 宜低吸權重藍籌股
2023年03月02日 06:00
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美股周二雖然有跌幅，但幅度收窄，短線有反彈空間。歐洲股市先行反彈。周四美國將有首次申請失業救濟金人數公布，周五有2月服務業綜合PMI終值數據。美國國務卿在中亞國家訪問，繼續發表對俄制裁言論，並指若中國公司反對美國制俄，也同樣會被制裁，顯示中美關係未見樂觀。
中國公布2月官方及財新製造業採購經理指數(PMI)，前者錄得52.6，為11年高位，財新錄得51.6，重上擴張水平。數據顯示經濟號列車正向前方驅駛，樂觀估計兩會後，方向更見明確，經濟數據更見強力。隨着內地經濟數據做好，恒指在2月累跌2,500點後，終見反彈，單日升848點，收報20,634點，重奪10天線。經過一月和二月暴升暴跌表現後，投資者更見審慎，以免高位被綁。若以長線投資策略，應取逢低吸納，以權重藍籌股為首選。
豐盛生活(00331)公布中期業績，期內收入達37.12億港元，升10.8%，中期純利為2.8億，每股基本盈利為0.61港元，中期息為24.5仙，三組數據均升約17%，派息比率達四成。集團上市後，循步漸進式收購項目，蜕變成具備口碑及領導地位生活服務綜合企業，旗下三大業務：物業及設施管理服務，綜合生活服務及機電工程服務，在不同經濟環境下，具有攻守兼備特質性。隨着香港經濟回歸正軌，各類型大型項目紛紛啟動，豐盛會是受惠的實幹企業。建議候低吸納作長線投資策略。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)