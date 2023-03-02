鄧建初：沽空機構趁機搵食　市場滿布地雷股

自從衍生工具面世，股票市場已出現天翻地覆之變化。初期買賣𧗠生金融產品的目的，不外乎是對沖或者投機，然而發展至今，已成為大戶操控市場的工具。當然，衍生產品只是其中之一，最煞食的莫過於沽空低補。

普通股民，買股容易沽空難，惟有靠技術取勝，轉身靈活，游走於高低波幅之間，賺取利潤。然而，大戶們借貨沽空則易如反掌，只須選擇一個合適的時機，便可以大快朵頤，飽食遠颺。沽空機構從上市公司財務報表，找出令其懷疑的數據，然後出報告唱淡，手持該公司的基金及散戶們，恍如戲院失火，爭相踐踏出貨。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)