鄧建初：沽空機構趁機搵食 市場滿布地雷股
2023年03月02日 06:30
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自從衍生工具面世，股票市場已出現天翻地覆之變化。初期買賣𧗠生金融產品的目的，不外乎是對沖或者投機，然而發展至今，已成為大戶操控市場的工具。當然，衍生產品只是其中之一，最煞食的莫過於沽空低補。
普通股民，買股容易沽空難，惟有靠技術取勝，轉身靈活，游走於高低波幅之間，賺取利潤。然而，大戶們借貨沽空則易如反掌，只須選擇一個合適的時機，便可以大快朵頤，飽食遠颺。沽空機構從上市公司財務報表，找出令其懷疑的數據，然後出報告唱淡，手持該公司的基金及散戶們，恍如戲院失火，爭相踐踏出貨。
近期就有股票發生一日內暴瀉兩成的驚嚇場面。基金愛股創科(0669)及JS環球生活(01691)，在兩日內先後被瘋狂追沽。前者遭不見經傳的沽空機構出報告，質疑其過往業績之真確性，認為好得令人產生懷疑。基金們由開市不斷狂沽至下午近三時，該股才停牌，大挫兩成。奇怪的是，早在開市前已有沽空新聞刊出，為何公司不立刻申請即時或者中午後停牌，而是等待下午三時附近插至最低位才停？記得過往有類似事件，有些涉事公司都可以做到快速申請到停牌的。
至於JS環球更離奇，公司開市前發出消息，擬分拆旗下公司在美國上市，這本應是好消息，有利其上升，卻反而一開就被追殺，最低曾經大跌逾兩成。相反，銀娛(00027)業績見紅，盈轉虧34億元，股價卻逆市而升超過6％，引證現時市場已無理性可言。
初哥多年前亦曾中伏。當日早上有事外出，卻忘記了取消新秀麗(01910)的掛入盤。午飯時段一看，才知悉原來入了貨並大跌近三成，原來沽空機構突然出報告唱淡。下午惟有沉着應戰，並在低位買多一注溝輕成本價。直至收市，公司都沒有停牌。翌日才出通告反擊，股價大幅反彈，初哥有幸能夠倒贏，但已嚇至一額汗。即市炒股地雷處處，以後也不敢外出時間掛入盤。經一事、長一智，惟有盡量減少犯錯機會，才可保存實力。
資深股評家 鄧建初
(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)