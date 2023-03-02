陳政生：「狗股組合」表現強勢　3股升幅達雙位數

港股在今年首兩個月呈現先升後回的走勢，恒指在1月底高見22,700點的11個月高位後，在極度超買下終作出調整，暫已連跌4周，而且恒指在2月最後一個交易日(28日)再度跌穿兩萬點收市，連跌6日。指數不僅創今年的收市新低，且創去年10月中以來最長跌浪，雖然恒指今年以來升幅幾乎全部蒸發，不過本欄在年初提出的2023港股投資懶人包(詳細請參見12月24日股市估市：「狗股策略」啱晒懶人投資)，十大狗股組合在近兩個月的整體表現明顯跑贏大市。

十隻股份期內於今年首2個月升幅平均達3.1%，相反恒指同期先升後回，累計近乎沒有太大變動。而「狗股組合」中，有6隻股份上升，其中3隻股份升幅更達雙位數，包括：中國宏橋、中國石油及中國海洋石油，升幅分別有13.8%、12.6%及10.4%。這反映出狗股組合回報不比主動投資低，尤其是在股票市場波動的年份，回報更為突出。

在波動市中，「狗股組合」模型能夠給予投資者用更直接更簡單的方法去選擇股份。雖然狗股非必勝良方，但暫時來看，投資者在投資組合上加入「狗股組合」，仍是一個減低風險的不錯選擇！

中國光大證券國際產品開發及零售研究部董事兼主管 陳政生