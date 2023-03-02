道期升140點　布油高收1%

●踏入亞洲時段，美匯指數微跌至104.36；港匯見7.8476；離岸人民幣(CNH)報6.873；美元兌日圓處136.03；歐元報1.0669，英鎊報1.2028。金價處1,837.56美元。布油報84.43美元，紐油報77.65美元。比特幣升2.2%，報2.36萬美元。道指期貨升140點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水110點。

●道指收報32,661點，升5點或0.01%；標指收報3,951點，跌18點或0.47%；納指收報11,379點，跌76點或0.66%。

●港股ADR指數下跌，按比例計算，收報20,435點，跌183點。

●3月恒生指數夜期收報20,419點，跌171點，低水201點，成交21,639張。

●紐約期油收報每桶77.69美元，升0.64美元或0.83%；倫敦布蘭特期油收報每桶84.31美元，升0.86美元或1.03%。

●紐約期金收報每安士1,845.4美元，升8.7美元或0.5%。

●英國富時100指數收報7,914點，升38點或0.49%；德國DAX指數收報15,305點，跌60點或0.39%；法國CAC指數收報7,234點，跌33點或0.46%。

●百威亞太去年度純利倒退近4%，末期息3.78美仙。

●百勝中國去年純利大跌55%。

●新濠國際旗下新濠博亞虧損擴大57%。

●比亞迪股份2月產量及銷量俱升逾倍。

●創科實業全年賺逾10億美元，末期息90港仙。

●旺角洗衣街商業地逾47億批出，比市場估值下限低16%。

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