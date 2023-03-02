港股回吐　科技股拖低大市　滙豐偏軟

港股經過周三(1日)急升超過800點後，今早一度回吐近300點，恒生指數低見20,321點，暫跌幅收窄至百餘點，於20,500點水平爭持。國企指數及科技指數跌40點，主板成交近400億港元。

科技股拖低大市，阿里巴巴挫3.8%，是表現最差藍籌；百度集團跌2.7%；京東集團跌2.3%；舜宇光學跌2%；美團跌1.2%；網易跌1%；騰訊跌0.7%；小米集團跌0.5%。另外，嗶哩嗶哩挫近8%；微博去年少賺8成，股價挫11%。

金融股個別發展，滙豐控股及中國平安跌0.2%；招商銀行跌0.5%。友邦保險升0.7%；工商銀行及建設銀行升0.8%；香港交易所升2.2%。

新鴻基地產以低價投得旺角商業地，股價跌近1%。其他地產股都回吐，恒基地產跌2.1%；九龍倉置業及領展跌1%；新世界發展及長實跌0.7%及0.5%。

業績股方面，百威亞太去年少賺近4%，股價跌2.6%。早前被狙擊的創科實業公布業績後一度炒高5%，暫僅升1%。

【09:20】港股回吐 阿里巴巴跌3% 滙豐偏軟

港股開市回吐，恒生指數跌229點或1.11%，報20,390點；國企指數低開81點或1.17%，報6,833點；科技指數跌83點或1.99%，報4,102點。

大型科網股領跌，阿里巴巴跌3.6%；百度跌2.7%；網易及京東集團跌2.4%；小米集團跌1.9%；美團跌1.5%；騰訊跌0.1%。

金融股普遍向下，中國平安跌1%；招商銀行跌1.1%；香港交易所及建設銀行跌0.8%；滙豐控股跌0.6%。友邦保險逆市升0.9%。