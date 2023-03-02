郭家耀：港股兩萬點有支持 比亞迪吼咩位？
2023年03月02日 10:14
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安里資產管理董事總經理郭家耀表示，內地2月製造業PMI遠超預期，有助提振市場對內地經濟的信心，市場亦預期全國兩會將推出更多後續政策，以推動消費及投資，相信可以扭轉市場悲觀情緒。郭指雖然聯儲局仍有機會繼續加息，美國10年期債息更逼近至4厘水平，但預計市況最低迷時期已過，料恒指兩萬點有支持，21,000點為阻力位。
早前被沽空機構狙擊的創科實業(00669)，去年純利按年跌2%，營業額僅升0.4%，全年股息合共1.85元，而毛利率則連續第14年錄得增長，升至39.3%。郭認為創科業績符合市場期望，該公司亦逐點回應反駁沽空報告，料可釋除市場疑慮，加上創科以往一直受投資者推崇，因此預計被沽空機構狙擊事件可告一段落。他又指，創科的估值已由高峰回落，料股價會迎來反彈。
比亞迪股份(01211)2月汽車銷量19.37萬輛，按年增長1.13倍，表現理想；而蔚來(09866)去年第四季經調整淨虧損擴大至50.66億元人民幣；小鵬汽車(09868)2月共交付量則按月增長15%。郭指出「造車新勢力」表現仍然低迷，市場擔心他們的盈利能力受減價潮影響。他料今年內地電動車產業競爭激烈，降價促銷下，會出現汰弱留強的情況，不宜沾手規模較細、基礎未穩的新公司，而比亞迪則可考慮200元以下入手。