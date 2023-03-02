郭家耀：港股兩萬點有支持　比亞迪吼咩位？

安里資產管理董事總經理郭家耀表示，內地2月製造業PMI遠超預期，有助提振市場對內地經濟的信心，市場亦預期全國兩會將推出更多後續政策，以推動消費及投資，相信可以扭轉市場悲觀情緒。郭指雖然聯儲局仍有機會繼續加息，美國10年期債息更逼近至4厘水平，但預計市況最低迷時期已過，料恒指兩萬點有支持，21,000點為阻力位。