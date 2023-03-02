鄧聲興：阿里巴巴雲業務藏巨大潛在空間

展望今、明財年投資亮點，中國經濟復甦成效預計超預期，加上阿里對淘寶及天貓的投資持續增加，聚焦在增加多元化的消費內容、提升商品性價比、完善本地產品供級和物流履約等方面，將持續利好中國商業分部EBITA利潤率的表現。

此外，雲計算是阿里未來核心戰略之一，隨着技術持續發展帶動對人工智能(AI)及相關應用的需求的快速增長，預料生成式AI及VR(Virtual Reality，即虛擬實境)等衍生的算力需求將是「幾何級數」的增長，拉動資本市場高度關注雲計算行業。

在AI、大模型等底層技術上，阿里雲及達摩院均具備領先的技術能力，相關研究成果一直處於國際領先；阿里雲期內獲研究機構Forrester評為11間中國公有雲服務提供商的領導者之一。再者，從2023財年第三季數據顯示，阿里的公有雲的收入表現健康增長，具有規模化的效應，有助鞏固和加強阿里雲的市場領先地位。

短期關鍵催化劑方面，市場憧憬股份回購計劃、消費、雲計算及全球化三個未來戰略方面清晰，有望成為驅動的股價上升機會。阻力位為110港元，支持位在81元。

意博資本亞洲有限公司管理合夥人、香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)