許繹彬：兩會料聚焦疫後如何振興經濟 留意消費板塊
2023年03月02日 10:36
東網電視更多新聞短片
耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，香港終於喜迎撤除3年疫戰的最後一道防線，口罩令於昨日(1日)起正式落幕，此舉意味着香港抗疫之路已寫入史冊。消息一出，不但對股票市場沒有帶來特別驚喜，反而2月最後一個交易日跌穿20,000點，連帶19,800點的重要關卡，即250天線亦告失守。
總結2月份，恒指錄得2,287點跌幅，不但失去過往的氣勢，更只有洩氣之感，高開低收、見高即沽、低開低收等現象，亦在2月經常發生，個別投資者認為是牽頭羊股份，例如騰訊控股(00700)及香港交易所(00388)，在創下高位後，股價在本月也作出顯著調整，被外界認為無的放矢的領展房產基金(00823)供股消息，亦是大市回調的元兇之一。
踏入3月，港股又突然擺脫劣勢，在冷不提防下急升近833點，再度重上250天線，更一口氣升穿20,600水平，成交更超過1,500億元，氣勢如虹；許氏認為，昨天的急升，相信是因為內地公布2月份製造業PMI數據勝於預期，從而令人民幣匯率抽升，帶動國內A股顯著上揚，北水水源更豐裕，而北水心儀的對象必定是騰訊及阿里巴巴(09988)等，前者的急升更帶動大市接近一半的升幅；再者，在2月份港股的走勢可謂苦不堪言，坊間分析普遍認為會下試更低水平，如19,400甚至更稱會低見18,800點水平，因此在一陣淡風中，累積了一定的淡倉，從而再次出現「全世界看淡，定必有反彈」的夾淡倉局面。
他建議投資者未來繼續留意大成交是否持續，美元及人民幣的匯率，來判斷恒指是否重回升軌；由於3月份仍屬業績高峰期，某些舉足輕重的藍籌股份業績可能會導致大市飄搖，投資者須格外留神；值得留意的是，內地將於本月4日及5日舉行兩會，相信會內有機會提及疫後如何振興經濟，屆時消費股或備受關注，當中海爾智家(06690)值得留意。