許繹彬：兩會料聚焦疫後如何振興經濟　留意消費板塊

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，香港終於喜迎撤除3年疫戰的最後一道防線，口罩令於昨日(1日)起正式落幕，此舉意味着香港抗疫之路已寫入史冊。消息一出，不但對股票市場沒有帶來特別驚喜，反而2月最後一個交易日跌穿20,000點，連帶19,800點的重要關卡，即250天線亦告失守。