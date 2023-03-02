【高盛推介】騰訊重上370元後回吐 部署宜重新審視合適條款
2023年03月02日 10:49
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(1日)急彈重上360港元水平，升約7.3%，周四(2日)早段回吐部分升幅。現報364元，跌約1.3%。有報道指騰訊針對類似ChatGPT對話式產品已成立「混元助手」項目組，並且騰訊方面表示相當方面早有布局。
觀察個股輪證資金流向，好倉於上周五至本周二共錄得約4,010萬元資金流入後，周三資金轉向沽出止賺。並見資金轉向流入淡倉，有約3,030萬元，為周三最多資金流入的個股相關資產。
觀察港股通資金流向，北水於周三繼續積極買入騰訊，錄得約13.35億元資金淨買入。
由於股價重回至靠近370元附近，投資者宜重新審視產品條款，揀選出平衡風險、面值及槓桿的產品。好倉的投資者可以留意轉倉策略，沽出價內購止賺，買入價外購繼續追蹤正股升幅。淡倉則應轉移留意較貼價，追蹤能力較強的產品。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意價外、低面值騰訊購(12769)。中年期選擇可留意騰訊購(12131)，為低時間值損耗。貼價選擇可留意高敏感度騰訊購(13514)。牛證方面可留意屬近牛的騰訊牛(68728)，與現價有約25元收回距離。
騰訊購12769，行使價496.15元，2023年7月24日到期，實際槓桿8.3倍，價外低面值、高槓桿。
騰訊購12131，行使價463.98元，2023年8月28日到期，實際槓桿7.0倍，中年期，低時間值損耗。
騰訊購13514，行使價422.42元，2023年7月3日到期，實際槓桿7.7倍，貼價，高敏感度。
騰訊牛68728，收回價340元，行使價337.2元，換股比率500，槓桿比率12.6倍，相近收回價近牛中街貨較低。
騰訊沽12198，行使價303.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿6.3倍，高槓桿。
騰訊沽12672，行使價321.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿6.0倍，高敏感度。
騰訊熊53593，收回價390元，行使價393元，換股比率500，槓桿比率12.9倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
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