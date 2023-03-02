疫後復甦勝預期　傳內地或不急推出刺激經濟措施

外媒引述知情人士透露，內地經濟復甦速度快過官員預期，加上新冠疫情迅速減退，意味政府可能不需要急於推出更多經濟刺激措施。

知情人士指，在調整防疫限制措施後，內地新冠疫情結束的速度較官員預期為快。之前預計疫情至少會持續至2月或3月，但到1月底，大部分人口已被感染，使得經濟某些方面得以迅速復甦。

另一位知情人士表示，內地對復甦步伐愈來愈滿意的另一個迹象是，媒體被告知在下周舉行的兩會，將表示內地對經濟復甦的進展情況感到滿意，目前對刺激需求取態「溫和」，政府正在尋求「托住」經濟，而不是提供額外支持。

不過報道指，在全球增長疲弱及利率上升的背景下，經濟前景仍不明朗。近幾個月來，中國一些最大出口市場如美國及歐洲等，對中國產品的需求大幅下降，而且今年可能會繼續疲弱。此外，中美在科技及地緣政治問題上的緊張局勢也升級，打壓營商情緒。

經濟學家預計，內地將為今年設定高於5%的增長目標，有人則認為目標在約5.5%或更高。不少人預計今年貨幣和財政政策將保持支持性，儘管推出大規模刺激方案的可能性很小。這意味人民銀行今年可能不會大幅減息，但可能會保持金融體系有相對充裕的現金，並使用其他工具刺激放貸。