TikTok：青少年每日限玩1粒鐘　加時要入密碼...

內媒報道，中國短片應用程式抖音海外版TikTok周三(1日)宣布，在未來幾周，18歲以下用戶的帳戶每日屏幕時間將自動設置為每天60分鐘。

如果達到60分鐘的限制時長，青少年將被提示輸入密碼來決定是否延長時間。13歲以下體驗者的每日屏幕時間限制也將被設定為60分鐘，父母或監護人需要設定密碼，以啟用30分鐘的額外觀看時間。

如果青少年選擇放棄60分鐘的默認時間限制，並在一天內使用TikTok超過100分鐘，將會收到設置屏幕時間限制的提示。此外，家長或監護人能夠為青少年設定每日屏幕時間。

歐美近年開始對TikTok有負面看法，除了涉及網絡安全，亦憂慮年青人上癮及傳播不當訊息。美國國會已禁止在政府設備上使用TikTok，美國政府於2月27日發布指引，給聯邦僱員30天時間刪除該應用。美國、加拿大、歐盟及歐洲議會相繼以國家安全為由，禁止其員工在手機上下載TikTok。

TikTok已經成為最受西方年輕人歡迎的社交平台，有數據顯示，4至18歲的孩童及青少年每天花2小時在瀏覽社交平台。各國政府對此備感到壓力，憂慮個人資料等隱私可能會外流給中國政府。另外有關TikTok上如「龍之吐息」、「昏迷挑戰」等各種跟風影片，煽動青少年自虐，也掀起各國關注。