無面畀！華為起訴小米侵犯4項專利

報道根據中國知識產權報刊發的《重大專利侵權糾紛行政裁決受理公告》顯示，華為起訴小米4項專利侵權，分別為「發送控制信令的方法和裝置」、「載波聚合時反饋ACK/NACK訊息的方法、基站和用戶設備」、「1種獲取全景圖像的方法及終端」及「1種鎖屏方法及移動終端」。

據悉，其中兩項專利為4G、LTE標準必要專利，小米將無法避開，而目前華為在全球已申請10萬多項專利，包括4G、5G標準必要專利，其他通訊同業亦難以規避，因此，華為今次舉動很大可能是想將小米拉到談判桌，綜合解決雙方專利授權許可問題。

小米回應指，雙方就專利許可正在積極談判，中國的知識產權保護制度提供了多元化的解決機制，包括行政和司法調解。

華為常務董事余承東曾經表示，很多內地企業都在抄襲華為的設計或者專利，用了也不付專利費，還講成是自己的專利。