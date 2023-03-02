【高盛推介】阿里巴巴回吐部分升幅 即市資金吸納好倉
2023年03月02日 14:22
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周三(1日)靠穩反彈重上90港元水平，抽升約6.2%，周四(2日)早段回吐周三部分升幅。早上至今在87.5至89元間上落，現報88.3元，跌約4%。有券商指阿里截至去年底12月止的第三財季業績表現強勁，有初步復甦迹象。該行重申對阿里「買入」評級，目標價152元。
觀察個股輪證資金流向，好倉於上周三至本周二共錄得約9,770萬元資金流入後，周三資金轉向沽出止賺，而周四早段再度見資金趁回調吸納。
股價近期位於低位大幅上落，部署時可以留意貼價兼高敏感度的產品，對沖值較高，較價外證在波動市況中更能緊貼正股升跌。
投資者如看好阿里，認購證方面的貼價選擇可留意阿里購(25403)。中期選擇可留意低街貨阿里購(26262)，為時間值損耗較低。輕微價外選擇可留意阿里購(28941)。牛證方面可留意阿里牛(67326)，與現價有約6元收回距離。
阿里購25403，行使價92元，2023年6月21日到期，實際槓桿5.6倍，貼價。
阿里購26262，行使價95元，2023年9月22日到期，實際槓桿4.3倍，中期、低街貨。
阿里購28941，行使價108元，2023年6月16日到期，實際槓桿7.5倍，輕微價外。
阿里牛67326，收回價82元，行使價80元，換股比率100，槓桿比率11.2倍，相近收回價牛證中街貨最低。
阿里沽11850，行使價77.83元，2023年6月27日到期，實際槓桿5.3倍，貼價、低面值。
阿里沽11183，行使價73.75元，2023年12月20日到期，實際槓桿3.0倍，中期、低街貨。
阿里熊53867，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率6.6倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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